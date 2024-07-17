ЗМІ: Альтернативні кандидати мають вищий рейтинг, ніж Байден

Альтернативні кандидати від Демократичної партії випереджають президента США Джо Байдена в середньому на три процентних пункти в семи "хитких" штатах, повідомляє видання Politico з посиланням на закриту соціологію.

Альтернативні кандидати від Демократичної партії на президентських виборах у США випереджають Джо Байдена в середньому на три відсоткових пункти в семи так званих "хитких" штатах - тих, де кандидати у президенти від Демократичної та Республіканської партій мають приблизно рівні шанси бути обраними. Про це у середу, 17 липня, повідомляє видання Politico, посилаючись на результати закритого соціологічного аналізу, проведеного BlueLabs Analytics за підсумками інтерв'ю понад 15 тисяч виборців.

"Майже кожен з перевірених демократів показує кращі результати, ніж президент. Серед них - віцепрезидентка (Камала - Ред.) Харріс, яка показує кращі результати, ніж президент (але відстає від середнього показника альтернативних кандидатів)", - зазначає видання.

За даними Politico, "виборці шукають свіже обличчя", а ті, хто тісніше пов'язаний з нинішньою адміністрацією Білого дому, "показують відносно гірші результати, ніж інші перевірені кандидати".

"Ці дані відкривають новий фронт у боротьбі за заміну Байдена, переконливо доводячи, що найкращий шанс перемогти Трампа - з новим кандидатом від Демократичної партії, незалежним від чинної адміністрації. Іншими словами: не Камала Харріс", - зазначає видання.

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Найсильнішими потенційними кандидатами називаються сенатор від Арізони Марк Келлі, губернатор Меріленда Вес Мур, губернатор Пенсильванії Джош Шапіро та губернаторка Мічигану Ґретхен Вітмер. Усі четверо випередили Байдена "приблизно на п'ять пунктів у "хитких" штатах", додає Politico.

Нагадаємо, що днями, відповідаючи на запитання журналістів, чи може він відмовитися від участі у виборах, Байден відповів, що залишатиметься в перегонах, доки його штаб не скаже, що він не може перемогти. "Я сповнений рішучості балотуватися", - наголосив чинний президент США.

Президент США Джо Байден назвав себе найкваліфікованішим кандидатом для переобрання на пост глави держави та перемоги над Дональдом Трампом.