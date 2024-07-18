  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніУкраїнські біженці в Німеччині
ПолітикаСполучені Штати Америки

Axios: Байден може зняти свою кандидатуру вже цими вихідними

Дмитро Шварц
18 липня 2024 р.

Зростаючий тиск з боку лідерів Демократичної партії США та близьких друзів переконає Байдена ухвалити рішення вийти з президентських перегонів, пише видання Axios з посиланням на слова неназваних представників партії.

https://p.dw.com/p/4iTwp
Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Erin Schaff/Pool/REUTERS

Зростаючий тиск з боку лідерів Демократичної партії США та близьких друзів переконає президента Джо Байдена ухвалити рішення про вихід з президентських перегонів вже цими вихідними,  пише у четвер, 18 липня, видання Axios з посиланням на слова кількох неназваних високопоставлених представників партії.

За словами джерел видання, зростаючий тиск, пильна увага та погані результати опитувань на тлі заяви про те, що у Байдена діагностували коронавірус, "унеможливлюють продовження його кампанії".

"Вищі лідери його партії, його друзі та ключові донори вважають, що він не може перемогти, не може змінити громадське сприйняття його віку та гостроти розуму і не може забезпечити більшість у Конгресі. Президенту кажуть, що якщо він залишиться в гонці, колишній президент Трамп може перемогти з великим відривом і знищити спадщину Байдена та надії демократів у листопаді", - пише Axios.

Читайте також: Джордж Клуні закликав Джо Байдена знятися з виборів

Демократи цілком очікують, що опитування після Національного з'їзду Республіканської партії можуть показати вибух, який може призвести до поразки демократів і в Конгресі, додає видання.

Нагадаємо, 17 липня видання Politico, посилаючись на результати закритого соціологічного аналізу, повідомило про те, що альтернативні кандидати від Демократичної партії на президентських виборах у США випереджають Джо Байдена в середньому на три відсоткових пункти в семи так званих "хитких" штатах.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент США Джо Байден

Якщо не Байден, то хто? Кого демократи бачать можливим кандидатом у президенти США

Якщо не Байден, то хто? Кого демократи бачать можливим кандидатом у президенти США

Після невдалого виступу 81-річного президента США Джо Байдена на теледебатах у Демократичній партії дедалі гучніше лунають заклики обрати іншого кандидата у президенти. Кого розглядають як можливу заміну?
Політика2 липня 2024 р.
Президент США Джо Байден

Байден про заклики демократів знятися з виборів: Я нікуди не піду

Байден про заклики демократів знятися з виборів: Я нікуди не піду

Попри численні заклики однопартійців, Джо Байден категорично відмовився зняти свою кандидатуру з виборів президента США. Він закликав Демократичну партію покласти кінець внутрішньопартійній драмі з цього приводу.
Політика8 липня 2024 р.
Президент США Джо Байден

Група демократів висловилася за заміну Байдена на виборах президента США

Група демократів висловилася за заміну Байдена на виборах президента США

Низка конгресменів-демократів під час телефонної наради підтримали ідею заміни кандидатури Джо Байдена на виборах президента США, пише CNN.
Політика8 липня 2024 р.
Більше публікацій