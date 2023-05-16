Турне Зеленського Європою: нова зброя для України

Під час особистих зустрічей з лідерами кількох держав ЄС та Великобританії президент України переконав їх значно збільшити військову допомогу для відбиття російської агресії. Бойові літаки однак наразі під питанням.

"Буду стислим. Ще кілька візитів, тоді буде достатньо". Це цитата Володимира Зеленського з німецької стенограми його спільної з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) пресконференції за підсумками переговорів у Берліні 14 травня. А відповідав президент України на запитання журналіста, чи достатньо тепер обіцяної Німеччиною додаткової військової допомоги для початку давно очікуваного контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ).

У метушні тієї пресконференції ніхто не звернув увагу на слова Зеленського про "ще кілька візитів". Їхній істинний сенс став зрозумілий тільки через добу, коли з'ясувалося, що його приїзд із Рима до Берліна і заїзд до Аахена за премією Карла Великого були тільки етапами великого турне Європою.

Мета турне очевидна: зібрати стільки військової допомоги, щоб вже цього року, як про це заявив Зеленський у Берліні, припинилася війна Росії проти України - повною перемогою над агресором і виведенням російської армії з усіх окупованих і анексованих територій.

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Німецькі системи ППО прикриють більшу частину України

За загальною сумою наданої Україні допомоги Німеччина посідає після США друге місце. Якщо враховувати тільки постачання озброєнь - третє. На другому - Великобританія. Напередодні візиту в Берлін Зеленського німецький уряд оголосив про фактичне подвоєння суто військової допомоги Києву.

Гаубиця RCH 155 - вдосконалена модель PzH 2000. Екіпаж - механік-водій і командир Фото: KMW

До вже поставлених озброєнь на суму в 2,75 мільярда євро вирішено додати ще військової техніки на 2,7 мільярда. У новому пакеті - ще 20 бойових машин піхоти Marder, 30 модернізованих танків Leopard 1 A5, 18 колісних гаубиць RCH 155, 100 броньовиків, понад 200 розвідувальних безпілотників, артилерійські снаряди, ракети для систем залпового вогню та ще чотири системи ППО IRIS-T SLM, кожна з яких здатна захищати від атаки з повітря одне місто середнього розміру на кшталт Одеси. Уряд ФРН видав німецькому заводу-виробнику ліцензію на модернізацію і постачання Україні загалом 178 танків Leopard 1 А5.

У деяких німецьких ЗМІ з'явилася інформація, що водночас ідеться про бойову техніку, постачання якої було анонсовано раніше, а інформація про неї була "приурочена" до візиту українського президента для належного ефекту. На урядовій пресконференції 15 травня представниця міноборони ФРН Надін Крюґер (Nadine Krüger) частково це спростувала.

Танки Leopard 1 Фото: Constanze Emde/dpa/picture alliance

Так, заявлені чотири системи ППО IRIS-T SLM будуть передані Україні на додаток до тих чотирьох, які або вже поставлені, або перебувають у дорозі. Тобто, загальне їх число буде доведено до восьми, що, за оцінками експертів, дасть змогу українській ППО прикривати з повітря значну частину території країни.

Київ просить літаки. Берлін мовчить

Але ось про постачання бойових літаків Україні в Берліні поки що і чути не хочуть. І навіть до прохання Зеленського допомогти йому у справі формування свого роду "коаліції" країн, готових передавати Києву бойові літаки для того, щоб усунути військову перевагу Росії в повітрі, канцлер ставиться "стримано". Так позицію глави німецького уряду описав у понеділок його офіційний представник Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

Можливо, це пов'язано з тим, що Німеччина побоюється, що Україна почне завдавати ударів по території в глибині Росії, поцікавилися журналісти на урядовій пресконференції 15 травня.

Система ППО IRIS-T SLM Фото: Diehl Defence

"Ну, що ви, - образився Гебештрайт, - я думаю, вчорашня пресконференція переконливо засвідчила, наскількивисоко задоволений український президент широкими поставками озброєнь із Німеччини. Але це не означає, що всі можуть постачати все". Німеччина, мовляв, спеціалізується на протиповітряній обороні. "Тож ідеться про розподіл праці", - підсумував представник канцлера.

Французькі легкі танки і самохідні гаубиці

Отримавши в Аахені престижну премію імені Карла Великого, Зеленський вирушив до Парижа. Детальної інформації про список додаткових озброєнь, які Франція готова передати Україні, немає, але в комюніке за підсумками переговорів президента України з Еммануелем Макроном ідеться про десятки бойових машин, зокрема про легкі колісні танки AMX-10 RC, які від початку поточного року вже поставляються Києву. Нарощується і кількість - з 18 до 30 - переданих Україні самохідних гаубиць Caesar. Обіцяли допомогу і у сфері ППО.

Сподівання Зеленського на французькі літаки поки не справдилися Фото: Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Wire/imago images

Але не виправдалися - поки що - надії Зеленського на французькі бойові літаки Mirage, про надання яких він уже неодноразово просив. Тим часом, за повідомленнями французької преси, на двох французьких авіабазах - у Нансі та Мон-де-Марсані - українських пілотів навчають керувати такими машинами. Плюс нещодавно з бойового чергування французьких ВПС було знято 13 літаків Mirage 2000-C, які теоретично могли б бути передані Україні.

Крилаті ракети з Великобританії

Наступним етапом турне Зеленського був Лондон, зустріч із прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Від Великобританії ЗСУ отримають, крім обіцяних раніше 14 важких танків Challenger 2, сотні бойових дронів дальністю дії понад 200 кілометрів. Про це оголосив британський прем'єр. А за повідомленнями CNN, Лондон уже передає Україні і крилаті ракети середньої дальності Storm Shadow.

Винищувач Tornado, оснащений крилатими ракетами Storm Shadow Фото: Photoshot/picture alliance

Примітно те, що ці ракети, здатні вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів, від самого початку були сконструйовані так, щоб їх можна було запускати з бойових літаків, які перебувають на озброєнні країн НАТО, зокрема, німецьких Tornado (які готуються до списання в німецьких ВПС) і американських F-35. Деякі оглядачі розцінюють цю обставину як ознаку підготовки до переозброєння українських ВПС бойовими літаками західного зразка. До натовських стандартів готують українських пілотів і у Великобританії.

Які озброєння потрібні Києву для контрнаступу

Позитивно підсумки європейського турне Зеленського в інтерв'ю DW оцінив німецький експерт по Україні Ніко Ланґе (Nico Lange). "Німеччина, але й Франція, яка досі була дуже стриманою в тому, що стосується військової допомоги Україні, але й насамперед Великобританія тепер оголосили про якісно нові речі", - вказав Ланґе.

Особливо "важливим і необхідним" з точки зору підготовки до українського контрнаступу він вважає постачання Києву британських крилатих ракет Storm Shadow. З пакета нової німецької військової допомоги він особливо виділяє передачу ЗСУ додаткових зенітних самохідок Gepard і достатньої кількості боєприпасів до них, які раніше були в дефіциті. "Вони (зенітні самохідки. - Ред.) будуть дуже важливими для захисту від ударів з повітря українських військ, які переходять у контрнаступ, ми це бачили і на прикладі наступу на Куп'янськ", - пояснив експерт.

Що стосується бойових літаків, то, на думку Ланґе, Україні потрібні насамперед F-16, яких немає ні в Німеччині, ні у Великобританії. Але вони є у Польщі, Нідерландів, Італії. А тому, каже експерт, так важливо навчати українських пілотів натовської авіоніки, що зараз і відбувається у Великобританії. Ланґе вважає, що Лондон уже веде переговори з Варшавою, Римом і Гаагою про постачання Україні їхніх літаків F-16, а українських пілотів готують британські ВПС.

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