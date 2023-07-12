Норвегія дає ЗСУ ще тисячу дронів, Австралія - 30 БТР

Україна отримає від Норвегії ще 1000 розвідувальних безпілотників Black Hornet, від Австралії - 30 бронетранспортерів Bushmaster, від Канади - бронетехніку, а від Німеччини - установки Patriot і ракети до них.

Норвегія анонсувала в середу, 12 липня, передачу Україні ще тисячі безпілотників Black Hornet. Вони важать лише 32 грами, легкі у керуванні та добре підходять для ведення розвідки й виявлення цілей, адже зручні тим, що їх важко помітити.

"Україна дуже задоволена тим, як показали себе попередні розвідувальні дрони цього типу, передані Норвегією. Зараз ми передаємо Україні 1000 нових наборів", - йдеться в повідомленні на сайті міністерства оборони країни.

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Тим часом зі Швецією на полях саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вільнюсі Україна підписала угоду про співпрацю в сфері оборонних закупівель. "Цей документ відкриває великі можливості як для Збройних сил України (ЗСУ), так і для шведських компаній, таких як SAAB та інших", - написав український міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

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БТРи від Австралії та посилення ЗСУ іншими партнерами

Своєю чергою Австралія оголосила передачу Україні ще 30 бронетранспортерів (БТР) Bushmaster. "Цей новий пакет військової допомоги доводить загальну кількість "Бушмастерів" до 120 одиниць", - повідомив прем'єр-міністр країни Ентоні Албенізі після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі.

Зеленський за підсумками зустрічей з прем'єром Канади Джастіном Трюдо повідомив у Telegram, що ЗСУ отримають посилення бронетехнікою, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом - додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Patriot і ракети до них, прем'єром Великобританії Ріші Сунаком - далекобійну зброю, прем'єром Нідерландів Марком Рютте - зміцнення протиповітряної оборони (ППО) та артилерії. "На серпень домовились почати підготовку пілотів. Наближаємо рішення щодо сучасної авіації для України", - додав він.

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