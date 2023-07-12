Машини та боєприпаси: Британія оголосила нову допомогу ЗСУ

Лондон передасть Україні понад 70 бойових і логістичних машин, тисячі боєприпасів для танків Challenger 2 та майже 65 мільйонів доларів для ремонту техніки.

Великобританія надасть Україні понад 70 бойових і логістичних машин, тисячі боєприпасів для танків Challenger 2, а також майже 65 мільйонів доларів для ремонту техніки.

Британія також розпочне проєкт зі створення медичного реабілітаційного центру для військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ), який фінансуватиметься в рамках Комплексного пакету допомоги Північноатлантичного альянсу (НАТО) для України.

Крім того, в британському уряді повідомили, що на полях саміту НАТО у Вільнюсі в середу, 12 липня, члени Великої сімки (G7) - США, Канада, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція та Італія - підпишуть угоду щодо довгострокових гарантій безпеки України.

"Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з офіційними багатосторонніми та двосторонніми угодами стане потужним сигналом для президента (РФ Володимира. - Ред.) Путіна і поверне мир в Європу", - цитує заяву прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака агентство Reuters.

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