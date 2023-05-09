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Винищувач F16 у ВПС США
Нідерланди ведуть перемовини з Данією, Великобританією, США і іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F-16Фото: Sgt. Joseph Swafford/abaca/picture alliance
ПолітикаНідерланди

Нідерланди обговорюють із США і Європою F-16 для України

Степан Смишляєв
1 год. тому

Нідерланди ведуть перемовини з Данією, Великобританією, США та іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F-16. Однак для ухвалення рішення з цього питання потрібен загальний консенсус.

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Уряд Нідерландів проводить інтенсивні переговори з європейськими партнерами та іншими країнами щодо можливості надання Україні американських винищувачів F-16. "Ми інтенсивно обговорюємо F-16 з Данією, Великобританією, деякими іншими сторонами в Європі, а також із США", - заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в понеділок, 8 травня, пише Reuters.

Водночас він зауважив, що остаточне рішення з цього питання потребує консенсусу з боку союзників, так само, як це було із танками Leopard. "Дебати тривають", - додав прем'єр.

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Рютте переконуватиме Лулу

Марк Рютте, який наразі перебуває з візитом у Бразилії, також повідомив, що планує довести президенту країни Луїсу Інасіу Лулі да Сілві, що подальша підтримка України є "екзистенційною" для Нідерландів, Європи та інших країн.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, хоч я й не думаю, що він досягне, це не закінчиться. Люди хвилюються за власну безпеку в Амстердамі, Берліні, Парижі та Європі", - наголосив прем'єр.

Раніше президент Бразилії з одного боку, висловлював готовність стати посередником у мирних перемовинах між Україною і Росією, а з іншого - ставив під сумнів доцільність надання Україні озброєнь і пропонував Києву відмовитися від Криму.

Пілот українського винищувача про переваги F-16

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