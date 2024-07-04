У Зеленського спростували згоду на інтерв'ю Карлсону

Офіс президента України заперечує, що Володимир Зеленський погодився дати інтерв'ю скандальному американському ведучому Такеру Карлсону.

"Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ (Федеральна служба безпеки Росії. - Ред.). У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає", - написав у четвер 4 липня, речник Зеленського Сергій Никифоров у Facebook.

У ніч на 4 липня Карлсон - єдиний західний журналіст, якому президент РФ Володимир Путін дав інтерв'ю після повномасштабного вторгнення в Україну - оголосив, що "схоже" незабаром у нього буде інтерв'ю з Зеленським.

Читайте також: Інтерв'ю Путіна Карлсону є спецоперацією РФ - ГУР

Карлсон у Москві

Для розмови з Путіним Карлсон у лютому цього року приїхав у Москву, а під час неї практично не ставив тому гострих запитань.

Журналіста жорстко критикували як до розмови, так і після неї за просування кремлівських наративів.

Через кілька тижнів після інтерв'ю Карлсон заявив, що слова Путіна про "денацифікацію" України - одна з найдурніших речей, які він будь-коли чув.

Читайте також: Карлсон взяв інтерв'ю в ідеолога "русского мира" Дугіна

Трампіст і конспіролог

Карлсон у 2016-2023 роках був ведучим політичного шоу на американському телеканалі Fox News, близькому до Республіканської партії США. В квітні 2023-го його звільнили після судового позову щодо репортажів про нібито фальсифікації на виборах, які завадили Дональду Трампу переобратися президентом.

Карлсон відомий своїми радикальними правоконсервативними поглядами та прихильністю до теорій змови. Він ставив під сумнів ефективність вакцин проти коронавірусу, виступає проти абортів і мігрантів. Напередодні російського вторгнення називав загрозу "перебільшеною" та говорив про "переворот в Україні у 2014 році", згодом поширював російську пропаганду про "американські біолабораторії" та "підрив Каховської ГЕС українцями".

Читайте також: Клімкін радить Зеленському дати інтерв'ю Карлсону