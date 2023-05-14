"Стара брехня": Захід відповів на інтерв'ю Путіна Карлсону

13.02.2024 13 лютого 2024 р.

На Заході вкрай різко відреагували на скандальне інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна одіозному американському журналісту Такеру Карлсону. Як саме прокоментували "історичні екскурси" Путіна західні політики та експерти - дивіться у відео DW.