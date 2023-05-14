"Стара брехня": Захід відповів на інтерв'ю Путіна Карлсону

ПолітикаРосійська Федерація"Стара брехня": Захід відповів на інтерв'ю Путіна КарлсонуTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолітикаРосійська Федерація13.02.202413 лютого 2024 р.На Заході вкрай різко відреагували на скандальне інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна одіозному американському журналісту Такеру Карлсону. Як саме прокоментували "історичні екскурси" Путіна західні політики та експерти - дивіться у відео DW.https://p.dw.com/p/4cLz8Реклама