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ПолітикаРосійська Федерація

"Стара брехня": Захід відповів на інтерв'ю Путіна Карлсону

13 лютого 2024 р.

На Заході вкрай різко відреагували на скандальне інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна одіозному американському журналісту Такеру Карлсону. Як саме прокоментували "історичні екскурси" Путіна західні політики та експерти - дивіться у відео DW.

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