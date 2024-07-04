Карлсон анонсував інтерв'ю з Зеленським

Скандальний американський журналіст Такер Карлсон, якому дав інтерв'ю Володимир Путін, каже, що домовився про розмову з Володимиром Зеленським.

Американський ведучий Такер Карлсон анонсував запис інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

"Схоже, в нас буде інтерв'ю з Зеленським. Ми намагалися протягом двох років, особливо активно - після інтерв'ю з Путіним у лютому", - написав Карлсон у соціальній мережі Х у ніч на четвер, 4 липня.

За його словами, мета інтерв'ю - "донести до американців вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни в світі".

"Незабаром буде, сподіваємось", - написав Карлсон.

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Чим відомий Такер Карлсон

Карлсон у 2016-2023 роках був ведучим політичного шоу на американському телеканалі Fox News, близькому до Республіканської партії. В квітні 2023-го його звільнили після судового позову щодо репортажів про нібито фальсифікації на виборах у США, які завадили Дональду Трампу переобратися президентом.

Карлсон відомий своїми радикальними правоконсервативними поглядами та прихильністю до теорій змови. Він ставив під сумнів ефективність вакцин проти коронавірусу, виступає проти абортів і мігрантів. Напередодні російського вторгнення називав загрозу "перебільшеною" та говорив про "переворот в Україні у 2014 році", згодом поширював російську пропаганду про "американські біолабораторії" та "підрив Каховської ГЕС українцями".

У лютому цього року Карлсону дав інтерв'ю Путін - першому серед західних журналістів від початку повномасштабної війни Росії проти України. Для цієї розмови Карлсон приїхав у Москву, а під час неї практично не ставив Путіну гострих запитань. Журналіста жорстко критикували як до розмови, так і після неї за просування кремлівських наративів. Через кілька тижнів після інтерв'ю Карлсон заявив, що слова Путіна про "денацифікацію" України - одна з найдурніших речей, які він коли-небудь чув.

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