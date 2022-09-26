На Харківщині виявили ще одну катівню

215-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 26 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 вересня. На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями понеділка, 26 вересня (час київський).

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Наближений до Кремля російський бізнесмен Євген Пригожин вперше публічно визнав, що створив приватну військову компанію "Вагнер". За його словами, вона була заснована 1 травня 2014 року і від самого початку брала участь в бойових діях на території України. "Виключно завдяки їхній (членів ПВК "Вагнер" - Ред.) відвазі та мужності стало можливим звільнення луганського аеропорту та багатьох інших територій, а також докорінно змінилася доля ЛНР та ДНР", - йдеться в коментарі Пригожина, який в понеділок оприлюднила пов'язана з ним компанія "Конкорд".

Він також визнав присутність найманців ПВК "Вагнер" в Сирії, інші арабських країнах, державах Африки та Латинської Америки.

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У селищі Липці Харківської області оперативники Службі безпеки України (СБУ) спільно з правоохоронцями та прокурорами Дергачівської окружної прокуратури Харківської області виявили катівню, яку використовували російські військові й представники "ЛНР". Вона була облаштована у приміщенні, де розміщувалася так звана "народна міліція ЛНР". У виявленій катівні утримували переважно "місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати" з окупантами, повідомив в понеділок пресцентр СБУ. За інформацією української спецслужби, до ув'язнених окупанти застосовували "жорстокі тортури", після чого "силоміць вивозили їх на територію РФ". Розпочато кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. В Офісі генпрокурора України також повідомили , що наразі встановлюють потерпілих від рук росіян. Триває досудове розслідування.

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У Росії в військкоматі Усть-Ілімська Іркутської області сталася стрілянина, внаслідок чого було важко поранено голову призовної комісії. Як повідомила низка російських ЗМІ, стрілянину вчинив 25-річний чоловік, якого було затримано. Голову призовної комісії з кількома вогнепальними пораненнями доставили в важкому стані до лікарні.

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"Влада" окупованого росіянами українського міста Маріуполь ще за день до завершення так званого "референдуму" звітує про 77 відсотків явки, повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко в Telegram-каналі . "Маріуполь. Передостанній день циркореферендуму. Донецькі гауляйтери звітують про явку понад 77 відсотка", - написав посадовець.

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Президент Фінляндії Саулі Нііністо застеріг щодо потенційної небезпеки подальших дій президента Росії Володимира Путіна у війні РФ проти України. Про свої припущення фінський президент розповів у інтерв'ю для телеканалу CNN . На думку глави фінської держави, Путін поводиться в цій війні як картяр, вклавши в цей конфлікт всі свої сили й наявні ресурси. "Він поставив (на карту. - Ред.) усе. Він борець, тож украй складно уявити, що він сприйме будь-яку поразку, і це, безумовно, робить ситуацію вкрай критичною", - пояснив Саулі Нііністо.

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Росіяни активно обстрілювали чотири громади Дніпропетровської області у ніч на 26 вересня. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його даними, за ніч російські війська випустили близько 130 снарядів по чотирьох громадах. Ідеться про Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську і Мирівську. Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження будівель та об'єктів інфраструктуру, додав посадовець. "Попередньо, люди не постраждали", - наголосив Резніченко.

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Британські військові розвідники припускають, що мобілізовані в РФ матимуть мінімальний військовий вишкіл перед тим, як їх кинуть у бій в Україні, що призведе до високих показників втрат. На цьому наголошується в традиційному щоденному звіті британської розвідки, опублікованому в Twitter-акаунті міноборони Великобританії. "Брак військових інструкторів і поспіх, з яким Росія розпочала мобілізацію, дозволяють припустити, що багато призваних військовослужбовців вирушать на передову з мінімальним потрібним вишколом. Найімовірніше, серед них буде високий відсоток втрат", - прогнозують британські військові аналітики.

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що недавно розпочатий президентом РФ Володимиром Путіним призов резервістів в армію, а також референдуми, що проводяться на окупованих регіонах України, не стануть на заваді для надання подальшої допомоги США Україні. Про це американський посадовець заявив у інтерв'ю у програмі Face the Nation на телеканалі CBS у неділю. "Те, що зробив Путін - це не зовсім ознака сили чи впевненості в собі, це ознака того, що вони погано воюють з боку Росії... І ми збираємося допомогти українцям скористатися досягнутими ними успіхами й надалі давати відсіч російським силам", - сказав Салліван.

Він вказав також на "низький моральний дух" російських солдатів, на те, що РФ "дезорганізована і втрачає територію на користь дієздатних українських сил", а в російському військовому керівництві "величезна кількість чвар". При цьому Салліван зазначив, що РФ "залишається небезпечним противником і здатна на більшу жорстокість", про що свідчать масові поховання, виявлені в Ізюмі Харківської області.

Радник президента США пообіцяв, що Україна отримає більше артилерії, систем ППО й танків, зазначив, що США надали Україні зброю на суму понад 15 мільярдів доларів і сприяли передачі танків Україні союзниками з НАТО. "Ми, як і раніше, вважаємо своїм обов'язком надати Україні все, що їй потрібно, щоб вона могла ефективно захищати себе, (...) та свою свободу", - запевнив Салліван.

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За добу Збройні сили України (ЗСУ) відбили атаки російських військ у районах 13 населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ. "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка", - сказано у ранковому зведенні. Крім того, підтверджено ще одне точне влучання по району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в межах міста Херсон, завдане 24 вересня. Попередньо, противник втратив до 10 одиниць військової техніки, втрати в особовому складі уточнюються.

Водночас українські Повітряні сили завдали 33 удари, вразивши 25 районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника і 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Також підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БПЛА противника.

На додачу ракетні війська й артилерія, уразили шість пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три підрозділи ракетних військ і артилерії, шість складів з боєприпасами, а також дев'ять окремих важливих цілей.

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Росіяни вкотре атакували Одещину за допомогою дронів. Про це повідомив у Telegram-каналі речник Одеської військової адміністрації Сергії Братчук. "Вночі ворог знову атакував Одещину. Один дрон знищений силами Протиповітряної оборони. Два влучили в об'єкт військової інфраструктури. Внаслідок масштабної пожежі й детонації боєприпасів, організовано евакуацію цивільного населення. Попередньо, за даними ОК "Південь", постраждалих немає. Боротьба з вогнем та рятувальна операція триває. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

++07.30++

Запоріжжя знову зазнало ракетного удару, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram-каналі. "Внаслідок ворожого обстрілу ушкодження отримали житлові будинки, в яких повилітали вікна, освітній заклад та заклад охорони здоров'я. Також постраждав гаражний кооператив. Там сталася пожежа, ушкоджено автомобілі", - написав посадовець.

++07.22++

На південному напрямку українські захисники знищили 43 одиниці особового складу російських військ, три танки, одну самохідну артустановку, дев'ять одиниць автобронетехніки та п'ять складів боєприпасів, повідомляє Оперативне командування "Південь" . Про знищення складів боєприпасів повідомляється у Безіменному, Тернових Подах, Калинівці та Кінбурнській Косі.

++07.14++

Японія запровадила заборону на експорт до Росії товарів, пов'язаних із хімічною зброєю, повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно. За його словами, Токіо "глибоко стурбований" можливістю застосування Росією ядерної зброї у війні проти України. Японія також внесла до списків санкцій ще 21 організацію, серед яких - наукові лабораторії.

++07.11++

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що результати референдумів у "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях про приєднання до РФ "ніколи не будуть визнані". Україна може забрати ці території назад, заявив він в інтерв'ю телерадіокомпанії CBS .

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У Польщі набуло чинності обмеження на в'їзд росіян через повітряні та морські пункти пропуску. Заборона стосується власників шенгенських віз, виданих у будь-яких країнах. Раніше росіян перестали пропускати до Польщі та країн Балтії через автодорожні пункти. Варшава робить винятки для дисидентів, тих, хто залишає РФ з гуманітарною метою, для власників посвідки на проживання та за низкою інших категорій.

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