Мішель: Київ досяг суттєвого прогресу у наближенні до ЄС

Україна досягла суттєвого прогресу в наближенні до ЄС, сам Євросоюз також наполегливо готується до майбутнього розширення, запевнив Шарль Мішель. Він переконаний, що "майбутнє буде безпечнішим з Україною у ЄС".

Україна продовжує наближатися до Європейського Союзу і демонструє суттєвий прогрес в цьому напрямі, заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель під час візиту до Києва у вівторок, 21 листопада, пише Reuters.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президенткою Молдови Маєю Санду у 10-у річницю початку Революції гідності, він зауважив, що європейській вибір Києва і Кишинева є важливим для Європейського Союзу. Мішель також зазначив, що намір ЄС розпочати переговори про вступ обох країн вимагає значної роботи від усіх учасників процесу.

"З боку ЄС ми також наполегливо працюємо, щоб підготуватися до цього розширення і у грудні ми маємо ухвалити рішення, якими будуть наступні кроки з одного боку, а з іншого - ми маємо розпочати необхідні реформи, щоб переконатися, що цей процес розширення дозволить нам стати не лише більшими, але й впливовішими", - наголосив президент Європейської Ради.

Він підкреслив: ЄС налаштований робити все необхідне, щоб просувати і захищати такі фундаментальні принципи, як свобода, незалежність, територіальна цілісність і демократичні засади.

"Ви боретеся за наші спільні цінності, ви боретеся за наше спільне майбутнє, і я цілком переконаний, що наше майбутнє буде безпечнішим з Україною у Європейському Союзі", - зазначив він, звертаючись до Зеленського.

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Зеленський: Україна розраховує на позитивне рішення на саміті ЄС

Після зустрічі Володимир Зеленський зауважив, що обговорив з Мішелем виконання рекомендацій Європейської Комісії для початку переговорів про вступ до ЄС і "усього, що належить зробити Україні", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Україна розуміє, що шлях будь-якої країни до ЄС - це шлях заслуг, а не подарунків, тому свою частину роботи Україна реалізовує", - запевнив він.

Президент також висловив сподівання, що ЄС "буде готовий пройти свою частину шляху назустріч Україні, як це й було обіцяно". "Щоб до кінця року, у грудні, результатом було таке бажане й важливе для нас політичне рішення про початок переговорів про вступ та наближення процесу повноправної євроінтеграції", - сказав Зеленський.

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"Україна і Молдова спільно зміцнюють Європу"

На двосторонній зустрічі з Майєю Санду президент України зауважив, що членство в ЄС - спільна мета Києва і Кишинева і обидві країни рухаються до неї разом, повідомляє пресслужба президента України.

"Дуже символічно, що зараз, через десять років після нашої Революції гідності, ми разом. Ми разом додаємо результатів для наших країн і зміцнюємо і наш регіон, і всю Європу", - зазначив Зеленський.

Він також відзначив важливість подальшого розвитку спільних інфраструктурних проєктів і розвитку регіональної співпраці. Зокрема, Санду і Зеленський обговорили розширення можливостей українського експорту територією Молдови.

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