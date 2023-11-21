До Києва прибула президентка Молдови

Майя Санду разом з Володимиром та Оленою Зеленськими взяла участь у вшануванні пам'яті активістів, які загинули під час Революції гідності.

Президентка Молдови Майя Санду у вівторок, 21 листопада, прибула до Києва з неоголошеним візитом. Разом з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вона вшанувала пам'ять активістів, які загинули під час Революції гідності.

Відповідні повідомлення та світлини містяться у дописах Олени Зеленської та Офісу президента України у День гідності та свободи у соцмережі Х.

Нинішній візит Санду до Києва став другим з початку повномасштабної війни Росії проти України - у червні 2022 року глава молдовської держави відвідала Київ, а також постраждалі від російської навали населені пункти Київщини.

А вперше Зеленський приймав Санду в Києві як президентку Молдови в січні 2021 року. Той її візит став взагалі її першим закордонним візитом на посту очільниці Республіки Молдова.

21 листопада цього року в Україні відзначають десяту річницю початку проєвропейських протестів, Євромайдану, що призвели до падіння уряду і втечі тодішнього президента Віктора Януковича через три місяці. У цей день у Києві також перебуває міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.