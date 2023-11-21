Шарль Мішель прибув до Києва з неоголошеним візитом

Глава Європейської Ради Шарль Мішель у вівторок, 21 листопада, прибув до Києва з неоголошеним візитом. Світлина з його прибуттям на Центральний залізничний вокзал української столиці міститься у його дописі у соцмережі Х.

"Приємно повернутися до Києва - у колі друзів", - написав він.

Раніше у цей день до Києва з неоголошеними візитами прибули міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) та президентка Молдови Майя Санду.

Фон дер Ляєн: Майбутнє України в Євросоюзі

Між тим 21 листопада, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) привітала український народ з Днем гідності та свободи та наголосила, що майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті тільки почалося, і воно в Європейському Союзі. "Десять років гідності, гордості, прагнення до свободи. Холодні зимові ночі Євромайдану назавжди змінили Європу. Сьогодні це зрозуміло як ніколи. Майбутнє України - в Європейському Союзі. Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося", - написала вона у соцмережі Х.

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