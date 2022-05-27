Міністерка ФРН: Про відбудову вільної України треба думати вже зараз

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини 27 травня.

На цій сторінці DW стежить (оновлюється) за подіями другої половини п'ятниці, 27 травня (час київський).

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"Укрзалізниця" запускає нічний поїзд Київ - Перемишль, повідомляє пресслужба підприємства. Поїзд вирушатиме з 11 червня з Києва о 19:48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21. У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 12 червня, вирушатиме о 18:39 та прибуватиме до Києва о 09:21, зазначають в "Укрзалізниці". Пасажири цього рейсу матимуть зручну пересадку на поїзди, які курсують до інших міст Польщі та Австрії, наголошують у компанії.

Також йдеться про нові правила безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. З першого 1 червня пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

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Міністерка ФРН з питань економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце (Svenja Schulze) відвідала Україну та пообіцяла Києву допомогу на відновлення. "Українцям потрібна електрика, питна вода та дах над головою. Діти та молодь повинні мати змогу продовжувати ходити до школи, попри війну, а місцеві підприємства - подолати економічну кризу", - заявила вона. Кілька тижнів тому міністерство, яке очолює Шульце, запустило програму допомоги Україні, обсяг якої наразі становить близько 185 мільйонів євро. На ці кошти зокрема мають фінансувати житло для внутрішньо переміщених осіб та медикаменти. Гроші також виділяються на цивільну оборону України, постачання питної води та електроенергії. Шульце наголосила, що вже зараз необхідно закласти основи для скоординованої на міжнародному рівні підтримки відновлення вільної та демократичної України.

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Посольство Північної Македонії відновило роботу у Києві, повідомив міністр закордонних справ країни Буяр Османі. "Разом зі мною приїхали й представники посольства, які відсьогодні відновлюють роботу посольства в повному масштабі. Символізм є абсолютно очевидним, і ми розуміємо необхідність поновлення дипломатичної діяльності", - зазначив Османі на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

Кулеба зустрівся з Османі після його візиту в Ірпінь. Україна тісно співпрацює з Північної Македонією на спільному шляху інтеграції до ЄС, зазначив український міністр. "Україна, Північна Македонія та інші країни Західних Балкан роблять Європу сильнішою та конкурентоспроможною в усьому світі", - наголосив очільник МЗС України, опублікувавши фото з Османі біля спаленої російської техніки у центрі Києва.

Шольц: Треба розвінчувати наратив Путіна про глобальний Захід

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Канцлер ФРН Олаф Шольц на з'їзді католиків

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, що на тлі кризи нестачі продовольства, що насувається у світі, повинен бути викритий "наратив Путіна" про Захід. "Він знайшов для цього формулювання. Він завжди говорить про нас як про глобальний Захід", - наводить агентство dpa слова Шольца на з'їзді католиків у Штутгарті. За словами канцлера, під цим висловом президент РФ має на увазі своїх ворогів, проти яких він хоче укласти союз із усіма іншими країнами. Німецький канцлер вважає, що Путін намагається перекласти відповідальність за продовольчу кризу, яку спричинила розв'язана РФ війна, на тих, хто стоїть на боці України.

Протягом останніх років Кремль та офіційні ЗМІ використовують у своїй риториці вислів "колективний Захід", маючи на увазі демократичні західні країни, і наголошуючи, що вони мають інші, чужі для Росії цінності.

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Війна Росії проти України очима карикатуристів Кому війна, а кому мати рідна Смерть тримає на руках немовля Путіна і його вигодовує. Італійський карикатурист Паоло Ломбарді натякає, що війна підшукала собі ідеальну всиновлену дитину в особі російського президента. М'ясні мухи довколо вже очікують своїх наступних жертв.

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