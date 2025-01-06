Макрон закликав українців до "реалістичних" очікувань

"Швидкого та легкого рішення" в Україні не буде, а українцям варто плекати "реалістичні" територіальні очікування, вважає Макрон. А капітуляція України не матиме нічого доброго ні для Європи, ні для США, каже він.

Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що нині годі розраховувати на негайне завершення війни Росії проти України. Таку думку Макрон висловив у понеділок, 6 січня, в промові до французьких послів, яку він виголосив у Єлисейському палаці. За словами Макрона, він не бачить для України "швидкого та легкого рішення".

"Немає жодного швидкого та легкого рішення в Україні", - заявив французький лідер, якого цитує інформагенція AFP. Водночас він застеріг, що українцям варто провадити "реалістичні дискусії щодо територіальних питань".

Важлива роль США для того, щоб схилити Росію до перемовин

Крім того, Макрон вказав на важливість ролі Сполучених Штатів для переходу нинішнього конфлікту з воєнної й політичну площину. На думку Макрона, США "мають допомогти нам змінити характер ситуації і переконати Росію сісти за стіл переговорів".

Так само, за його словами, Європа має запропонувати "гарантії безпеки" для України, додав він. "Новий американський президент (Дональд Трамп. - Ред.) сам розуміє, що якщо Україна програє, Сполучені Штати не мають жодних шансів щось виграти", - запевнив Макрон.

Капітуляція України не буде корисна ні США, ні Європі - Макрон

Він також застеріг, що якщо західні країни погодяться на компроміс щодо України через "втому", авторитет Заходу і довіру до нього буде "підірвано". "Капітуляція України не може бути чимось корисним для європейців і американців", - виснував французький президент.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, що він поділяє позицію президента США Дональда Трампа щодо необхідності досягнення миру через силу, однак вказав, що це можливо лише в разі надання Україні дієвих гарантій зокрема і у формі передачі достатньої кількості озброєнь західними союзниками.

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