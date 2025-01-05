Зеленський: Поділяю позицію Трампа щодо миру через силу

Україна має таку ж позицію щодо необхідності досягнення миру через силу, що й новообраний президент США Трамп, заявив президент Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману про переговори з Росією.

У неділю, 5 січня, вийшло кількагодинне інтерв'ю президента України Володимира Зеленського американському подкастеру Лексу Фрідману.

У розмові Зеленський визнав, що є необхідність вести діалог задля завершення війни Росії проти України.

"Потрібно завжди розмовляти з тим, хто чує. І потрібно розмовляти тоді, коли ти знаєш, що це дасть тобі плюс, дасть світу мир, дасть спокій людям. Мені сподобався меседж (обраного президента США) Дональда Трампа під час його промови. Я думаю, що маємо таку ж позицію щодо миру через силу . Отже це означає, що якщо ти сильний, то ти можеш говорити, і ми маємо бути сильними, і Україна має бути сильною, достатньо сильною", - сказав Зеленський.

Президент також визнав, що треба бути не лише в сильній позиції, а потрібне й бажання співрозмовника - в даному разі президента РФ Володимира Путіна - завершити війну. Але Зеленський сумнівається, що в Путіна таке бажання є.

Без гарантій безпеки України Трамп може опинитися в ситуації Зеленського 2019 року

Відповідаючи на запитання про ймовірність досягнення перемир'я з РФ у найближчому майбутньому, Зеленський нагадав про ситуацію 2019 року, коли після зустрічі в так званому "нормандському форматі" була досягнута домовленість про припинення вогню. Однак, за його словами, Путін був "не глибоко в питанні - що за кордон, де він знаходиться, як довго розводити війська, бо, значить, він нічого цього не збирався робити, йому не дуже був потрібний результат". На переконання Зеленського, зараз Путін теж навряд чи матиме серйозне бажання виконувати будь-які аналогічні домовленості.

Зеленський припустив, що Трамп може опинитися в незручному політичному становищі, якщо досягне припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України. За його словами, у такому разі Трамп може опинитися в тій ситуації, в якій був Зеленський у 2019 році. "Не чекайте на бажання Путіна, а змушуйте його зробити те, що потрібно для завершення війни", - наголосив президент.

За словами Зеленського, Україні насамперед потрібна зброя з боку західних союзників, передусым - з боку США. "Багато зброї", - наголосив він. Президент також вказав на важливість запровадження й збереження вже запроваджених санкцій проти РФ. Ще одним важливим аспектом він назвав запрошення України вступити до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Спершу зустріч з Трампом, за умови голосу Європи, тоді - з росіянами

Говорячи про можливість проведення перемовин заради миру, Зеленський заявив, що передусім потрібна його зустріч із Трампом. При цьому він наголосив на важливості того, щоб Європейський Союз отримав голос під час цих перемовин. Також, за його словами, потрібно мати дієві гарантії, запропоновані США та ЄС. Уже після цього, на його думку, можна сідати за стіл переговорів з росіянами.

Зеленський: Трамп може зупинити війну, бо Путін його боїться

Зеленський висловив впевненість, що Трамп "може зупинити Путіна, бо Путін його боїться", однак додав, що проблемою Трампа є те, що він - президент демократичної країни, який приходить на чотири роки, а не на все життя, як Путін. Зеленський припустив, що після президентства Трампа Путін може знову розпочати війну проти України, тому наголосив на важливості дієвих гарантій безпеки України.