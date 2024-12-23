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ПолітикаФранція

Новий уряд Франції: глави МЗС та оборони зберегли посади

Олена Перепадя
23 грудня 2024 р.

У Франції оголошений склад нового уряду прем'єр-міністра Франсуа Байру.

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Франсуа Байру - новий прем'єр-міністр Франції
Франсуа Байру проведе перше засідання нового уряду Франції 3 січня 2025 рокуФото: Eliot Blondet/abaca/picture alliance

Керівник адміністрації президента Франції Алексіс Колер у понеділок, 23 грудня, оголосив склад нового уряду прем'єр-міністра Франсуа Байру.

Семеро міністрів, серед яких глава міністерства закордонних справ Жан-Ноель Барро та очільник міністерства оборони Себастьян Лекорню, зберегли свої посади. Серед нових облич в уряді - двоє колишніх прем'єр-міністрів: Мануель Вальс стане міністром заморських територій, а Елізабет Борн очолить міністерство освіти.

Себастьян Лекорню
Себастьян ЛекорнюФото: LUDOVIC MARIN/AFP

Це вже четвертий за 2024 рік кабінет міністрів. Попередній був розпущений після того, як 4 грудня парламент Франції виніс вотум недовіри уряду Мішеля Барньє

Перше засідання нового уряду Франції заплановане на 3 січня 2025 року.

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