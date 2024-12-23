Новий уряд Франції: глави МЗС та оборони зберегли посади

Керівник адміністрації президента Франції Алексіс Колер у понеділок, 23 грудня, оголосив склад нового уряду прем'єр-міністра Франсуа Байру.

Семеро міністрів, серед яких глава міністерства закордонних справ Жан-Ноель Барро та очільник міністерства оборони Себастьян Лекорню, зберегли свої посади. Серед нових облич в уряді - двоє колишніх прем'єр-міністрів: Мануель Вальс стане міністром заморських територій, а Елізабет Борн очолить міністерство освіти.

Себастьян Лекорню Фото: LUDOVIC MARIN/AFP

Це вже четвертий за 2024 рік кабінет міністрів. Попередній був розпущений після того, як 4 грудня парламент Франції виніс вотум недовіри уряду Мішеля Барньє.

Перше засідання нового уряду Франції заплановане на 3 січня 2025 року.