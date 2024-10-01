Мішель Барньє: Франція залишатиметься на боці України

Новий прем'єр Франції у програмній промові в Національній асамблеї наголосив, що українці ведуть справедливу та мужню боротьбу та б'ються за захист цінностей, які французи поділяють.

Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив, що українці відстоюють спільні цінності з французьким народом, тож Франція залишатиметься на боці України. "Франція залишиться на боці українського народу", - заявив Барньє у своїй програмній промові у Національній асамблеї у вівторок, 1 жовтня.

Барньє наголосив, що українці ведуть справедливу та мужню боротьбу. "Це люди, які два з половиною року після початку агресивної війни продовжують битися та вмирають, щоб захистити свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність. Ми повинні розуміти, що вони б'ються за захист цінностей, які є й нашими, які ми поділяємо з ними", - зазначив Барньє, цитує "Укрінформ".

Глава французького уряду також заявив, що Франція спрямовуватиме зусилля на встановлення миру у всіх точках, де зараз тривають конфлікти, оскільки здатність французів брати на себе миротворчі ініціативи поважається та сприймається світом.

Читайте також: Прем'єром Франції став вправний єврокомісар-перемовник

Барньє про курс економії та підвищення податків у Франції

У програмній промові Барньє оголосив про внутрішньополітичні заходи зі скорочення бюджетного дефіциту. Величезні борги є тягарем для майбутніх поколінь і послаблюють роль Франції в Європі, зазначив він. За словами прем'єра, борги, які він успадкував від попереднього уряду, "колосальні", тож мета його уряду - скоротити новий борг до трьох відсотків валового внутрішнього продукту до 2029 року.

Великі компанії і, зокрема, найбагатші громадяни країни повинні зробити свій внесок у це - за допомогою вищих податків. Це є явним розривом з попереднім урядом, очолюваним макроністами. Однак більша частина бюджетної консолідації має бути досягнута за рахунок економії. Барньє залишив відкритим питання, які саме скорочення будуть здійснені.

Він також оголосив, що відновить переговори з профспілками щодо суперечливої пенсійної реформи.