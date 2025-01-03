  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиУкраїна

Зросла частка українців, готових до територіальних поступок

Дмитро Шварц
3 січня 2025 р.

Понад третина респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, вважає, що Україна може погодитися на певні територіальні поступки Росії задля досягнення миру.

https://p.dw.com/p/4onga
Українці у Київському метро 13 грудня 2024 року
В Україні зростає підтримка варіанту з територіальними поступками в обмін на мир - соціологиФото: Alina Smutko/REUTERS

38 відсотків респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають, що Україна може погодитися на певні територіальні поступки Росії задля досягнення миру. Про це свідчать результати опитування, що оприлюднені в п'ятницю, 3 січня.

Як зауважує КМІС, якщо між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася, то в період між початком жовтня і груднем простежується зростання з 32 до 38 відсотків тих, хто загалом готовий до певних територіальних поступок.

Читайте також: Українці вірять в наближення Трампом миру, сумніви - в умовах

Половина українців - проти жодних поступок РФ

"Частка тих, хто категорично проти жодних поступок, знизилася. Утім, попри всі складні обставини станом на грудень 51% українців виступали проти жодних територіальних поступок (на початку жовтня було 58%)", - йдеться у повідомленні.

Що стосується територіального розрізу, то більше за всіх територіальні поступки в якості можливості для миру підтримують мешканці Сходу (41% опитаних) та Півдня (40%). На Заході України такий варіант підтримали 35 відсотків, а у Центрі - 38. Утім у всіх регіонах порівняно з опитуванням, проведеним у листопаді, є тенденція до зростання підтримки територіальних поступок.

Опитування провели 2-17 грудня методом телефонних інтерв'ю серед двох тисяч повнолітніх респондентів у всіх регіонах на підконтрольній владі території. За звичайних обставин статистична похибка вибірки не перевищує 5%, але за умов війни додається певне систематичне відхилення, хоча результати загалом зберігають високу репрезентативність.

Читайте також: Більшість українців готові надалі терпіти війну - опитування

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Учасники акції на підтримку звільнення полонени

Соціологія: Українці прихильні до відновлення ядерного арсеналу

Соціологія: Українці прихильні до відновлення ядерного арсеналу

Як показало опитування КМІС, майже половина українців позитивно оцінює сценарій відновлення ядерного потенціалу, навіть за умови подальших західних санкцій.
Суспільство23 грудня 2024 р.

КМІС: Динаміка готовності до територіальних поступок в Україні у 2024 році

www.kiis.com.ua