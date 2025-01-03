Зросла частка українців, готових до територіальних поступок

Понад третина респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, вважає, що Україна може погодитися на певні територіальні поступки Росії задля досягнення миру.

38 відсотків респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають, що Україна може погодитися на певні територіальні поступки Росії задля досягнення миру. Про це свідчать результати опитування, що оприлюднені в п'ятницю, 3 січня.

Як зауважує КМІС, якщо між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася, то в період між початком жовтня і груднем простежується зростання з 32 до 38 відсотків тих, хто загалом готовий до певних територіальних поступок.

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Половина українців - проти жодних поступок РФ

"Частка тих, хто категорично проти жодних поступок, знизилася. Утім, попри всі складні обставини станом на грудень 51% українців виступали проти жодних територіальних поступок (на початку жовтня було 58%)", - йдеться у повідомленні.

Що стосується територіального розрізу, то більше за всіх територіальні поступки в якості можливості для миру підтримують мешканці Сходу (41% опитаних) та Півдня (40%). На Заході України такий варіант підтримали 35 відсотків, а у Центрі - 38. Утім у всіх регіонах порівняно з опитуванням, проведеним у листопаді, є тенденція до зростання підтримки територіальних поступок.

Опитування провели 2-17 грудня методом телефонних інтерв'ю серед двох тисяч повнолітніх респондентів у всіх регіонах на підконтрольній владі території. За звичайних обставин статистична похибка вибірки не перевищує 5%, але за умов війни додається певне систематичне відхилення, хоча результати загалом зберігають високу репрезентативність.

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