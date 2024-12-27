Українці вірять в наближення Трампом миру, сумнів - в умовах

У те, що обрання Дональда Трампа президентом США наблизить мир вірить майже половина українців, однак питання щодо справедливості такого миру розділяє їх, свідчить соціологічне опитування КМІС.

Майже половина українців вірить, що перемога Дональда Трампа на виборах президента США наближає мир в Україні. Такими є результати опитування , оприлюднені Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у п'ятницю, 27 грудня.

Так, 45 відсотків респондентів вважають, що обрання Трампа наближує мир, із них 30 відсотків вважають, що мир стає лише трохи ближчим, а 15 відсотків - значно ближчим.

Ще 40 відсотків опитаних або вважають, що з обранням Трампа нічого не зміниться, або не визначились зі своєю позицією щодо цього.

Тим часом 14 відсотків переконані, що перемога Трампа віддаляє мир в Україні. З них дев'ять відсотків вважають, що вона дещо віддаляє мир, п'ять - значно.

Питання - у справедливості миру

На уточнення, чи може Україна розраховувати за Трампа на справедливий мир, 23 відсотки відповіли ствердно, тоді як 31 відсоток не вірить у це.

Зокрема, на справедливий мир розраховують лише сім відсотків, тоді як 16 відсотків вірять у "скоріше справедливий мир", але з деякими поступками Росії. Тим часом 20 відсотків очікують "скоріше несправедливого миру", хоча з виконанням деяких вимог України, а 11 відсотків вважають, що мир буде повністю несправедливим.

Своєю чергою 29 відсотків респондентів вважають, що буде як виконання вимог України, так і поступки Росії, тому важко сказати, чого саме буде більше.

Решта 18 відсотків не змогли визначитися зі своєю думкою.

Опитування провели 2 - 17 грудня методом телефонних інтерв'ю серед 985 повнолітніх респондентів у всіх регіонах на підконтрольній уряду України території. За звичайних обставин статистична похибка вибірки не перевищує 4,1 відсотка, втім за умов війни додається певне систематичне відхилення, але результати все одно зберігають високу репрезентативність.