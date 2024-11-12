Опитування: Більшість українців проти здачі територій Росії

Менше третини українців підтримують територіальні поступки Росії задля встановлення миру, свідчить опитування КМІС. З травня кількість людей, які виступають проти поступок, дещо зросла.

58 відсотків українців, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають, що Україна за жодних обставин не має відмовлятися від своїх територій, "навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності". Про це свідчать результати опитування, оприлюднені у вівторок, 12 листопада.

При цьому 32 відсотка опитаних вважають, що для якнайшвидшого встановлення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. 10 відсотків - не змогли визначитися з відповіддю.

Як зауважує КМІС, хоча з 2022 року частка тих, хто погоджується на територіальні поступки РФ, зросла, за останні місяці вона не змінилася. Якщо у травні 2022 року поступки підтримували 10 відсотків респондентів, у грудні 2023 року - 19 відсотків, то у травні і жовтні цього року вона становила 32 відсотки.

Натомість частка тих, хто виступає проти поступок з травня дещо зросла: з 55 до 58 відсотків, за рахунок зменшення кількості "невизначившихся".

Найбільше готових до поступок серед тих, хто нікому не вірить

У КМІС звертають увагу, що найвищу готовність до поступок демонструють ті опитані, хто не довіряє президенту, і вважає, що Захід хоче несправедливого миру для України: 56 відсотків готові до поступок, 38 - категорично проти.

Якщо ж у респондента "змішані" погляди, наприклад він не довіряє президенту, але вірить у підтримку Заходу, або навпаки, то готовність до поступок стає нижчою - більше половини виступають категорично проти поступок.

Найменше тих, хто погоджується на відмову від територій, серед людей, які зберігають і довіру президенту, і довіру Заходу: 69 відсотків категорично проти поступок, 24 - готові на них.

Відповідні кореляції щодо поступок спостерігаються і серед тих, хто менше готовий терпіти війну, а також вірить у "безмежний" запас ресурсів у Росії, зазначають соціологи.

КМІС проводив опитування з 20 вересня до 3 жовтня цього року.