КМІС: Рівень довіри Зеленському з травня не змінився

59 відсотків українців, як і в травні цього року, висловлюють довіру президенту Зеленському. Найменше йому довіряють жителі сходу України.

Рівень довіри президенту України Володимира Зеленського не змінився з травня 2024 року - 59 відсотків українців, як і тоді, висловлюють довіру главі держави. Про це свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені у понеділок, 14 жовтня.

Водночас 37 відсотків респондентів не довіряють Зеленському, і це на один відсоток більше, ніж у травні. У всіх регіонах України ситуація здебільшого подібна і баланс довіри-недовіри - позитивний, вказали у КМІС. "Дещо вирізняється на тлі інших схід, де 51 відсоток довіряють і 45 відсотків - не довіряють. В інших регіонах довіряють дещо більше - 58-62 відсотків проти 35-38 відсотків, які не довіряють", - зазначили соціологи.

У лютому 2024 року показник довіри Зеленському становив 64 відсотки, у грудні 2023 року - 77 відсотків, нагадують соціологи. Найвищу позначку у КМІС зафіксували у травні 2022, коли 90 відсотків респондентів відповіли позитивно. Натомість найменше українців (37 відсотків) висловили довіру нинішньому главі держави перед початком повномасштабної війни РФ проти України - у лютому 2022 року.

Раніше КМІС публікував інші результати цього ж опитування, за якими 54 відсотків українців вважають, що Захід щиро хоче прийнятного для України результату війни, а 38 відсотків навпаки вважали, що Захід утомився від України та тисне для укладення несправедливого миру.

Читайте також: Третина українців виступають за переговори з РФ лише після повної деокупації

Зв'язок між довірою до Зеленського та Заходу

На думку соціологів, у цих даних є певний зв'язок. Так, більше довіряють президенту ті, хто вважає, що Захід хоче справедливого миру для України - 69 відсотків серед них довіряють проти 29 відсотків, які не довіряють. Натомість серед тих, хто вважає інакше, та тих, хто не зміг відповісти на це запитання, 50 відсотків і 47 відсотків відповідно довіряють Зеленському. Недовіру висловлюють 48 і 42 відсотки відповідно.

"Якщо поєднати відповіді на обидва запитання, то можемо отримати матрицю сприйняття поточного контексту. На одному полюсі будуть ті, хто зневірився у Заході та водночас не довіряє президенту - таких наразі 18 відсотків, - йдеться у аналізі КМІС. - На протилежному полюсі - ті, хто вірять у підтримку Заходу та довіряють президенту - таких наразі 37 відсотків. Між ними - люди з проміжними позиціями, переважно це поєднання довіряють президенту - зневірився у Заході або навпаки. Така матриця сприйняття пов’язана із іншими важливими поглядами. Наприклад, у запитанні про готовність до територіальних поступок найбільше готові до них ті, хто скептичний до Заходу та критичний до президента. Найбільшою мірою проти - ті, хто вірить у Захід та довіряє президенту".

Соціологічне дослідження проводилося 20 вересня - 3 жовтня цього року методом телефонних інтерв’ю. Участь у опитуванні взяли 2004 повнолітніх респондента в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій та тих громадян, які виїхали за кордон.