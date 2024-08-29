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32% українців - за переговори з РФ після повної деокупації

Ольга Журавльова
29 серпня 2024 р.

Українців запитали про їхнє ставлення до умов можливих переговорів з Росією. 32% виступають за перемовини після повної деокупації. 20% вважають, що переговори можна вести вже зараз. 18% категорично проти перемовин.

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Український прапор на Сході
Більшість українців готові до переговорів про мир, але з умовами, а кожен п'ятий - проти в принципіФото: Andre Alves/Andalou/picture alliance

Близько третини українців (32 відсотки) вважають, що початок переговорів з РФ про припинення війни можливий лише після звільнення всіх українських територій. Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, оприлюднені в четвер, 29 серпня.

Переговори про мир вважають можливими навіть зараз 20 відсотків опитаних. 19 відсотків респондентів допускають переговори винятково заради звільнення полонених і заручників. 18 відсотків українців відзначили, що з Росією домовлятися неможливо в принципі.

Умови РФ готовий прийняти кожен десятий українець

У ставленні до умов для переговорів соціологи відмітили регіональні відмінності. Так, готовність до переговорів уже зараз без особливих передумов найчастіше фіксують на Півдні (36 відсотків) і Сході (27 відсотків), тоді як на Заході та в Центрі цей показник становить 15 відсотків.  Водночас у безперспективності ідеї домовлятися з Росією не лише зараз, а загалом, переконані дещо більше на Заході (21 відсоток) і меншою мірою на Півдні (13 відсотків).

При цьому переважна більшість українців продовжує демонструвати свою неготовність виконувати вимоги Росії задля завершення війни. На визнання окупованих територій частиною РФ навіть заради припинення війни готові піти лише дев'ять відсотків українців (у серпні 2023-го було менше п'яти відсотків), а неприйнятним це вважає 81 відсоток (у серпні 2023 було 90 відсотків).

Загальнонаціональне опитування провели 8-15 серпня методом особистого інтерв'ю на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії, серед 2017 повнолітніх респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка.

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