Частка українців, готових до поступок землею, зростає - КМІС

За рік кількість тих, хто висловлює готовність до територіальних поступок Росії, збільшилась на 22 відсотки. Водночас соціологи пояснюють, чому не треба ототожнювати це зі зрадою.

З травня 2023 року в Україні поступово зростає кількість тих, хто виражає готовність до територіальних поступок Росії для досягнення миру та збереження незалежності. Так, станом на травень цього року готовність до поступок висловили 32 відсотки респондентів проти 10 відсотків у травні 2023, свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюдне у вівторок, 23 липня.

Більшість українців (55 відсотків) виступають проти будь-яких поступок територією, а 13 відсотків обрали варіант "важко сказати". У регіональному розрізі ситуація не надто різниться - на Заході готових до поступок - 31 відсоток, на Сході - 33, на Півдні - 36, в Центрі - 30.

Читайте також: Кличко не виключає проведення референдуму щодо припинення війни

"Це не готовність до миру на будь-яких умовах"

У КМІС наголошують, що це не означає "зраду", проросійські настрої, мир на будь-яких умовах чи готовність до капітуляції.

Так, три чверті респондентів, які висловились за поступки, хочуть також відгородження від Росії - закритих кордонів, віз і митниці, а 46 відсотків з них вважають, що РФ прагне знищити українську націю або здійснити фізичний геноцид.

Соціологи звертають увагу, що для коректного трактування результатів обов'язково треба враховувати контекст. Опитування збіглося у часі з початком наступу РФ у Харківській області, затримками з постачанням необхідної зброї, спробами розхитувати суспільство питанням про легітимність президента та набуттям чинності закону про мобілізацію.

"Тому те, що, попри всі складнощі сучасних реалій, більшість українців продовжує відкидати територіальні поступки, говорить, що склянка "наполовину повна". Безумовно, тривожні тренди є і на них необхідно виважено та конструктивно реагувати, але не варто і занадто драматизувати ситуацію", - каже виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Соціологічне опитування провели телефоном за власною ініціативою КМІС серед 1067 українців 16-22 травня. Респондентами були повнолітні українці, які проживають на підконтрольній українській владі території. За звичайних обставин похибка вибірки не перевищує 4,1 відсотка, але в умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення, яке все одно зберігає високу репрезентативність.

Читайте також: Борис Джонсон описав план, як "Трамп може врятувати Україну"