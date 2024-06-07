Довіра українців до Зеленського знижується - опитування

Довіра українців до Зеленського знижується - опитування7 червня 2024 р.
Президенту України Володимиру Зеленському довірять 59 відсотків українців, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). При цьому 39 відсотків українців не довіряє президенту, свідчать результати дослідження, оприлюднені у п'ятницю, 7 червня.
Також опитування засвідчило, що з травня 2022 року показник довіри до президента знизився - тоді йому довіряли 90 відсотків опитаних, а не довіяли - сім. "До кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77 вісдотків, а до лютого 2024 року - до 64 відсотків", - наголошують у КМІС. При цьому до повномасштабного вторгнення РФ рівень довіри до Зеленського впав до 37 із 80 відсотків після президентських і парламентських виборів 2019 року.
Як зауважив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, основні причини для критики від пересічних українців - не завжди вдала кадрова політика і рішення та питання справедливості, зокрема, у формі боротьби з корупцією та справедливого тягаря війни для всіх. Втім, Зеленський зберігає легітимність в очах українського суспільства і більшість українців продовжують йому довіряти, а 70-80 відсотків виступають проти проведення зараз виборів, зазначив він.
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Невдоволення діяльністю "Слуги народу"
Опитування також показало, що 55 відсотків українців негативно оцінюють діяльність президентської партії "Слуга народу". Лише сім відсотків респондентів оцінюють діяльність партії "скоріше добре" і "дуже добре", а третина респондентів (31 відсоток) оцінюють діяльність ні добре, ні погано.
Найбільше позитивних оцінок про діяльність "Слуги народу" було на Сході та Півдні, а найбільше негативних - на Сході та в Центрі України.
Опитування КМІС проведене 16-22 травня серед 1002 респондента методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Опитування проводили серед повнолітних громадян в усіх регіонах України, крім тих, які не тимчасово не контролюють українською владою.