Рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського поступово знижується з травня 2022 року. Нині він складає 59 відсотків, свідчить соцопитування.

Президенту України Володимиру Зеленському довірять 59 відсотків українців, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС ). При цьому 39 відсотків українців не довіряє президенту, свідчать результати дослідження, оприлюднені у п'ятницю, 7 червня.

Також опитування засвідчило, що з травня 2022 року показник довіри до президента знизився - тоді йому довіряли 90 відсотків опитаних, а не довіяли - сім. "До кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77 вісдотків, а до лютого 2024 року - до 64 відсотків", - наголошують у КМІС. При цьому до повномасштабного вторгнення РФ рівень довіри до Зеленського впав до 37 із 80 відсотків після президентських і парламентських виборів 2019 року.

Як зауважив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, основні причини для критики від пересічних українців - не завжди вдала кадрова політика і рішення та питання справедливості, зокрема, у формі боротьби з корупцією та справедливого тягаря війни для всіх. Втім, Зеленський зберігає легітимність в очах українського суспільства і більшість українців продовжують йому довіряти, а 70-80 відсотків виступають проти проведення зараз виборів, зазначив він.

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Невдоволення діяльністю "Слуги народу"

Опитування також показало, що 55 відсотків українців негативно оцінюють діяльність президентської партії "Слуга народу". Лише сім відсотків респондентів оцінюють діяльність партії "скоріше добре" і "дуже добре", а третина респондентів (31 відсоток) оцінюють діяльність ні добре, ні погано.

Найбільше позитивних оцінок про діяльність "Слуги народу" було на Сході та Півдні, а найбільше негативних - на Сході та в Центрі України.

Опитування КМІС проведене 16-22 травня серед 1002 респондента методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Опитування проводили серед повнолітних громадян в усіх регіонах України, крім тих, які не тимчасово не контролюють українською владою.