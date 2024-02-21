Зеленський вперше за два роки зустрівся зі "слугами народу"

На річницю повномасштабного вторгнення РФ анонсували візити багатьох іноземних лідерів в Україну, а на наступний день - конференцію військово-політичного керівництва щодо майбутнього та пресконференцію Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський провів у середу, 21 лютого, зустріч з парламентською фракцією "Слуга народу" - першу з початку повномасштабного російського вторгнення.

Голова пропрезидентської фракції у Верховній Раді Давид Арахамія розповів, що до повномасштабної війни такі зустрічі проводили щороку, а нинішня була запланована ще на кінець 2023-го, втім через графік президента змогла відбутися лише сьогодні.

"Мета зустрічі - синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи. Говорили про найголовніше для нашої перемоги - фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками", - написав він у Telegram.

Учасники зустрічі розповіли "Українській правді" (УП) на умовах анонімності, що на ній обговорювали українсько-польські відносини, євроінтеграцію, мобілізацію, ситуацію на фронті, безпекові угоди з партнерами.

За даними УП , Зеленський також запевнив депутатів, що союзники підтримують позицію української влади щодо неможливості проведення виборів в умовах воєнного стану та щодо легітимності нинішньої влади під час війни.

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24 лютого в Україні чекають багато іноземних лідерів

Своєю чергою речник президента Сергій Никифоров анонсував, що 24 лютого - в другі роковини повномасштабного російського вторгнення - "буде багато візитів іноземних лідерів, наших великих друзів, надійних партнерів".

"Це будуть не просто символічні візити підтримки, а у цих візитів будуть практичні результати", - сказав він у середу в ефірі національного телемарафону. Конкретних імен він не назвав.

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Публічна зустріч військово-політичного керівництва і пресконференція Зеленського

25 лютого Зеленський планує провести публічну зустріч військово-політичного керівництва, на якій обговорюватимуть розвиток армії, інтеграцію до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО), підтримку бізнесу та інші теми.

"Готуємо дещо особливе. Це буде конференція, чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році. Будуть всі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр-міністр, голова Верховної ради, СБУ, ГУР, мінстратегпром, перша леді, мінінфраструктури, Офіс президента і звичайно сам президент", - розказав речник Зеленського.

За результатами зустрічі Зеленський проведе свою пресконференцію.

