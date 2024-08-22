Соціологи: Третина українців скоротила суми донатів

Причинами зменшення донатів на ЗСУ та постраждалим від війни називають зниження доходів, корупційні скандали та випадки шахрайства під виглядом збору коштів.

34 відсотки українців, які надавали фінансову допомогу армії, вимушеним переселенцям або постраждалим від війни, у 2024 році зменшили суми своїх донатів. Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, оприлюднені у четвер, 22 серпня.

Причини зменшення пожертв

Респонденти, які зменшили донати, називають причиною погіршення своєї фінансової спроможності, корупційні скандали та історії про шахрайство під виглядом збору коштів, ідеться у повідомленні соціологів.

"Найпоширенішою причиною зменшення обсягів пожертв більшість респондентів називають зниження рівня їхніх доходів і заощаджень - це 61 відсоток серед тих, хто раніше брав участь у фінансовій допомозі армії, ВПО та/або постраждалим від війни, але останнім часом робив менше пожертв, ніж рік тому", - йдеться в повідомленні соціологів.

Другою причиною 35 відсотків респондентів назвали корупційні скандали в органах влади, які знизили мотивацію жертвувати власні кошти, доки бюджетні фінанси витрачаються неефективно. Для кожного четвертого (26 відсотків) з тих, хто почав жертвувати менше, причиною були оприлюднені історії про шахрайство під виглядом збору коштів. 16 відсотків опитаних також зазначили, що стали менше довіряти тим людям чи організаціям, яким раніше робили пожертви.

Майже половина українців донатять, як і раніше

Водночас, за даними опитування, 47 відсотків опитаних українців продовжують донатити в тих самих обсягах, як і в 2022 році. "Водночас 9 відсотків із тих, хто надавав фінансову допомогу після вторгнення, зараз жертвують більше, ніж рік тому", - вказують соціологи.

Опитування 2017 повнолітніх респондентів проводили методом face-to-face 8-15 серпня. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка.

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