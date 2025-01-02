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СуспільствоУкраїна

Більшість українців готові надалі терпіти війну - опитування

Степан Смишляєв
2 січня 2025 р.

Більше половини українців готові терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно". Втім, за минулий рік цей показник знизився з 73 до 57 відсотків.

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Мешканці Києва у метро під час повітряної тривоги
Більше половини українців все ще готові терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно"Фото: Alina Smutko/REUTERS

57 відсотків українців, опитаних "Київським міжнародним інститутом соціології" (КМІС) готові терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно", свідчать результати опитування, оприлюднені у четвер, 2 січня.

18 відсотків респондентів готові терпіти ще декілька місяців, по три відсотки - пів року і рік, ще 18 відсотків - не визначилася.

Опитування проводилося 2-17 грудня методом телефонних інтерв’ю у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Було опитано 985 респондентів.

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Частка готових терпіти війну помітно поменшала

Як зауважують соціологи, протягом 2024 року кількість тих, хто готовий терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно" помітно скоротилася. Якщо від лютого 2022 року до лютого 2024 року вона перевищувала 70 відсотків, то від лютого до грудня 2024 - впала з 73 до 57 відсотків.

Водночас частка тих, хто говорить про коротший період, тобто декілька місяців чи пів року, змінилася неістотно. Натомість побільшало тих, кому "важко сказати", скільки часу вони ще готові терпіти війну, констатують соціологи.

"Зменшення частки тих, хто готовий терпіти воєнні складнощі стільки, скільки буде потрібно, безумовно є тривожною тенденцією, яка потребує уваги влади та суспільства", - наголошує виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Водночас він вважає, що враховуючи прогнози, які звучали протягом 2024 року, "українці демонструють високу стійкість та доволі міцну волю боротися далі".

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