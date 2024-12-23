Соціологія: Українці прихильні до відновлення ядерної зброї

Майже три чверті українців (73 відсотки) позитивно оцінюють ідею відновлення ядерної зброї. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), результати якого оприлюднили у понеділок, 23 грудня. Водночас 20 відсотків респондентів негативно висловились щодо цього, ще сім відсотків мають невизначені погляди.

Погляди респондентів змінюються, якщо у формулюванні запитання вказуються певні умови. Так, за умови, що за цим послідує втрата підтримки Заходу та накладання на Україну санкцій, 46 відсотків респондентів усе одно "за". Проте, частка тих, хто проти зросла до 44 відсотків, ще 10 відповіли невизначено.

У регіональному розрізі, за даними КМІС, більш скептичне ставлення до відновлення ядерної зброї спостерігається на півдні та сході. "Проте насправді навіть попри ці нюанси у всіх регіонах більшість - від 61 відсотка на сході до 77 відсотків на заході - у цілому прихильні до відновлення ядерної зброї", - зазначили соціологи.

Водночас, як вказали дослідники, довіра до НАТО не суперечить бажанню відновити ядерну зброю. "Навіть більше, якщо говорити про в цілому бажання відновити ядерну зброю, найбільше цього прагнуть ті, хто довіряє НАТО", - заявили в КМІС.

Відновлення ядерного потенціалу через розчарування в західній підтримці

У коментарі DW виконавчий директор КМІС Антон Грущецький пов'язав прихильність суспільства до відновлення ядерного потенціалу з розчаруванням у західній підтримці. "Є сильні слова на підтримку України, що підтримуватимуть стільки, скільки буде потрібно, щоб Україна вижила, але немає розуміння, які саме ці кроки можуть бути. Тому ядерна зброя - для людей це щось таке зрозуміле (як гарантія безпеки. - Ред.)", - зазначив соціолог.

Дослідження проводили методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів протягом 2-17 грудня. У ньому взяли участь дві тисячі повнолітніх респондентів в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих РФ територій.

Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,9 відсотка для показників, близьких до 50 відсотків, 2,5 відсотка для показників, близьких до 25 відсотків, 1,7 відсотка - для показників, близьких до 10 відсотка, 1,3 відсотка - для показників, близьких до 5 відсотків.