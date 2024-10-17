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Україна не планує відновлювати ядерний арсенал - Зеленський

Степан Смишляєв
17 жовтня 2024 р.

Київ не розробляє ядерну зброю, запевнив Володимир Зеленський. Найкращою гарантією безпеки Україна вважає членство в НАТО.

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Президент України Володимир Зеленський
Україна не розробляє ядерну зброю, запевнив Володимир ЗеленськийФото: Sergei Supinsky/AFP/ Getty Images

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 жовтня, запевнив, що Київ не має планів створювати ядерну зброю.

"Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємось створити ядерну зброю", - зазначив він на спільній пресконференції з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марком Рютте, відповідаючи на питання журналіста.

Зеленський зауважив, що тези, пов'язані з ядерною зброєю, звучали виключно в контексті того, що Україна не отримала реальних гарантій безпеки від країн-підписантів Будапештського меморандуму, хоча сама виконала домовленості і ліквідувала свій ядерний арсенал.

"У нас альтернативи немає, крім НАТО, це наш сигнал. Але ми не будуємо ядерну зброю, будь ласка, не перекручуйте меседжі", - сказав він.

Генсек НАТО Марк Рютте, своєю чергою, в контексті цього питання наголосив, що зрештою Україна стане членом Альянсу. "Україна буде в НАТО. А до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно для перемоги", - сказав він. 

Про "ядерні плани" України написав Bild

Раніше у четвер на іншій пресконференції президент України розповів про свою розмову з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом, де, в контексті гарантій безпеки сказав, зокрема "або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс".

"Окрім НАТО ми не знаємо сьогодні дієвих альянсів. Країни НАТО сьогодні не в війні, країни НАТО не воюють. В країнах НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми і обираємо НАТО, не ядерну зброю", - зазначив Зеленський.

Після цього журналіст Юліан Рьопке (Julian Röpcke) в статті для німецького таблоїда Bild написав з посиланням на неназваного українського чиновника, що Україна нібито може створити ядерну зброю, а на те, щоб виготовити першу бомбу, їй "знадобиться лише кілька тижнів".

Згодом, після коментаря Зеленського, в дописі в соціальній мережі Х журналіст заявив, що не відступається від своєї інформації, наголосивши, що українські чиновники за зачиненими дверима нібито говорять про те, що ядерна зброя може бути альтернативою членства в НАТО.

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