Південно-Східна Європа - за "формулу миру" Зеленського

"Формула миру" президента України Володимира Зеленського є важливою рамкою для встановлення в Україні справедливого, довгострокового миру, що ґрунтується на Статуті ООН і міжнародному праві, натомість Росія має покинути окуповані нею території України, включно з Кримом, а так звані "вибори", проведені російською владою на цих територіях, є недійсними. Такі заяви містяться в підсумковій декларації країн-учасниць третього саміту "Україна - Південно-Східна Європа", оприлюдненій у середу, 9 жовтня.

У документі зазначено, що держави, які його підписали, мають намір і надалі підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії, стільки, скільки буде потрібно. Крім того, йдеться про енергетичну безпеку і подальшу мобілізацію приватного сектору країн Південно-Східної Європи з метою забезпечити Київ необхідним обладнанням для відновлення зруйнованої армією РФ енергетичної інфраструктури на тлі зими, що наближається. Водночас автори декларації закликають повернути Запорізьку АЕС під контроль України та забезпечити її безпечну роботу відповідно до вимог МАГАТЕ.

Підтримка євроатлантичної інтеграції України

Також країни підтвердили намір брати участь у поточній і повоєнній відбудові України та висловили підтримку подальшій євроатлантичній інтеграції цієї країни, включно з її майбутнім членством у НАТО. Крім того, країни, що підписалися, привітали відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною, Молдовою та Боснією і Герцеговиною. "Прийом цих нових членів до ЄС - найкраща гарантія регіональної стабільності, безпеки і процвітання", - йдеться в комюніке.

Присутній на саміті в хорватському Дубровнику президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз об'єднати весь континент і прийняти у свої члени "всі демократичні країни Європи". При цьому він мав на увазі не лише Україну, а й балканські держави. "Навіть з огляду на наявність багатьох напружених моментів, нам потрібно гарантувати, що наша єдність у Європі залишиться якомога стабільнішою", - заявив він.

Зеленський про можливі терміни закінчення війни

Говорячи про перспективу завершення війни, Володимир Зеленський висловив оцінку, що вона може закінчитися не пізніше 2025 року. "У жовтні, листопаді та грудні у нас є шанс просунутися до миру і міцної стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір - вибір рішучих дій щодо припинення війни не пізніше 2025 року", - заявив український лідер на саміті.

У своєму Telegram-каналі президент України уточнив, що "розрив між нинішньою ситуацією та успішним проведенням саміту миру" здатний подолати розроблений Києвом "план перемоги", який, зокрема, передбачає рішення про прийом України в НАТО. "Якщо це буде підтверджено належним чином, Путін геополітично програє", - зазначив президент України.

У саміті в Дубровнику, окрім Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича, взяли участь глави держав і урядів, а також міністри закордонних справ Албанії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Греції, Косова, Молдови, Чорногорії, Північної Македонії, Румунії, Сербії, Словенії та Туреччини.

Як оголосив Київ, у межах саміту Володимир Зеленський і прем'єр Хорватії Пленкович підписали угоду про співпрацю в таких галузях, як оборона, розмінування, догляд за пораненими військовими, кібербезпека, відновлення України та обмін даними між розвідувальними службами.

Європейське турне Зеленського

Очікується, що після саміту в Дубровнику 10 жовтня Володимир Зеленський прибуде до Парижа. Його прийме президент Франції Еммануель Макрон, повідомив Єлисейський палац.

Зі свого боку офіс прем'єр-міністрки Італії Джорджі Мелоні заявив, що вона також зустрінеться в Римі з президентом України 10 жовтня. Після цього Зеленського прийме у Ватикані Папа римський Франциск, повідомляється далі.

Окрім того, за даними Reuters, 11 жовтня на Зеленського очікують в Берліні, де він зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

Сам Зеленський, виступаючи на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Дубровнику, повідомив про запланований на найближчі дні візит до Великобританії, де він зустрінеться з прем'єром Кіром Стармером.

Тим часом засідання контактної групи щодо України у форматі "Рамштайн", яке мало відбутися в Німеччині 12 жовтня, відклали. Раніше свій приїзд туди скасував президент США Джо Байден. У Білому домі пояснили це рішення тим, що до узбережжя Флориди наближається потужний ураган "Мілтон".