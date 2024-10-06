Зеленський: За тиждень РФ випустила 800 бомб і 400 "шахедів"6 жовтня 2024 р.
Війська Росії упродовж тижня використали для ударів по Україні понад 800 керованих авіаційних бомб (КАБ), майже 400 ударних дронів типу Shahed, а також понад 20 ракет. Про це у неділю, 6 жовтня, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів", - написав він у Telegram.
Минулої ночі, нагадав президент, сили ППО знищили понад 50 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.
Зеленський наголосив, що "цей щоденний повітряний терор можна зупинити, і для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність". "Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні у межах "Рамштайну" продовжимо працювати над цим з партнерами", - додав він.
Нагадаємо, на тлі російських атак з повітря Київ неодноразово вказував союзникам на необхідність посилення ППО України. 12 жовтня відбудеться 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України - так званий формат "Рамштайн", на якому партнери планують обговорити "план перемоги" України.
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