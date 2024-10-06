Зеленський: За тиждень РФ випустила 800 бомб і 400 "шахедів"

За цей тиждень російські війська використали для ударів по Україні 800 авіабомб, майже 400 ударних дронів та понад 20 ракет, повідомив Володимир Зеленський.

Війська Росії упродовж тижня використали для ударів по Україні понад 800 керованих авіаційних бомб (КАБ), майже 400 ударних дронів типу Shahed, а також понад 20 ракет. Про це у неділю, 6 жовтня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів", - написав він у Telegram.

Минулої ночі, нагадав президент, сили ППО знищили понад 50 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

Зеленський наголосив, що "цей щоденний повітряний терор можна зупинити, і для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність". "Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні у межах "Рамштайну" продовжимо працювати над цим з партнерами", - додав він.

Нагадаємо, на тлі російських атак з повітря Київ неодноразово вказував союзникам на необхідність посилення ППО України. 12 жовтня відбудеться 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України - так званий формат "Рамштайн", на якому партнери планують обговорити "план перемоги" України.

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