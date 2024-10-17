Греція допоможе Україні з підготовкою пілотів F-16 - угода

Україна і Греція уклали безпекову угоду, яка стала вже 27-им подібним договором для Києва. Домовленості, зокрема, передбачають сприяння Афінами підготовці пілотів винищувачів F-16.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у четвер, 17 жовтня, підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, повідомила пресслужба Офісу президента України.

Документ, серед іншого, передбачає, що Греція разом із партнерами надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для винищувачів F-16.

Крім того, в угоді йдеться про економічне партнерство, співпрацю у сфері безпеки, підтримку санкцій щодо Росії, притягнення її до відповідальності та відшкодування збитків, а також взаємодію в галузях культури, освіти та мистецтва.

Також Греція зобов’язується брати участь у відновленні й відбудові України, підтримує майбутнє членство України в Європейському Союзі і Північноатлантичному альянсі (НАТО), а також "формулу миру".

"Дякую Греції за всю допомогу, за всі можливості для захисту нашої країни та її людей!" - прокоментував укладені домовленості Володимир Зеленський у соцмережі X.

27-а безпекова угода

В Офісі президента України зауважили, що це вже 27-а двостороння безпекова угода, укладена на виконання Спільної декларації країн Великої сімки (G7), ухваленої у Вільнюсі у липні 2023 року.

В грецькому уряді додали, що Греція стала 21-ю країною ЄС, яка підписала двосторонню угоду з Україною.

Відповідні угоди підписані- ще з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією, Словенієюта Ірландією.