Україна та ЄС підписали безпекову угоду

Володимир Зеленський підписав у Брюсселі безпекову угоду з Євросоюзом. Вона охоплює постачання Україні зброї, військову підготовку, співпрацю в оборонній промисловості та розмінування.

Президент України Володимир Зеленський підписав у Брюсселі в четвер, 27 червня, безпекову угоду з Європейським Союзом. Цією подією відкрилося засідання Європейської Ради, на яке зібралися лідери країн ЄС.

Наступний пункт порядку денного після підписання угоди - виступ Зеленського перед Єврорадою та обговорення ситуації в Україні, а також її підтримки з боку Євросоюзу.

Про що йдеться в безпековій угоді між Україною та ЄС

"Зобов'язання ЄС у галузі безпеки включають передбачувану, довгострокову та сталу підтримку в сфері безпеки та оборони України, зокрема через місії Спільної політики безпеки та оборони, а також більш широкі зобов'язання в сфері безпеки", - йдеться в угоді, текст якої є в розпорядженні DW.

Йдеться про стале та довгострокове забезпечення України військовим обладнанням, військову підготовку, підтримку в проведенні оборонної реформи, співпрацю між європейською та українською оборонною промисловістю.

Інші пункти угоди: підвищення стійкості до кібер- і гібридних загроз, протимінна діяльність, реформування сектору цивільної безпеки та підтримка правоохоронних органів, протидія розповсюдженню вогнепальної зброї, підтримка енергетичної та ядерної безпеки, обмін розвідувальними даними та супутниковими знімками.

У договорі гарантується не тільки підтримка оборони України, а й макрофінансова, гуманітарна допомога, підтримка в проведенні реконструкції та реформ. "ЄС сповнений рішучості продовжувати надавати Україні та її народу всю необхідну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно", - йдеться в тексті.

Угода про безпеку з Євросоюзом: які зобов'язання України

Водночас підкреслюється, що військова допомога та зобов'язання в сфері безпеки надаватимуться Україні з урахуванням політики країн-членів ЄС та їхніх інтересів у цій галузі.

Зі свого боку Україна зобов'язується продовжувати реформи, посилити заходи прозорості та підзвітності щодо отриманої допомоги, а також робити внесок у безпеку ЄС і його членів.

Україна вже підписала двосторонні безпекові угоди з 17 державами, серед яких усі країни G7. Як пояснило джерело DW у Брюсселі, не всі члени ЄС уклали з Україною подібні угоди, однак у рамках спільного договору вони зможуть долучитися до цієї ширшої підтримки.