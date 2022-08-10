Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
168-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 10 серпня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 серпня.
На цій сторінці DW розповідала про події середи, 10 серпня (час київський).
++13.35++
Армія заборонила вивозити з Донеччини екскаватори та тягачі, наказ про особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів з 11 серпня видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександр Сирський. Голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко також повідомляє що від четверга областю заборонено перевозити призначений для продажу алкоголь.
++13.25++
Україна вже повернула понад 500 тіл загиблих захисників, які були в списках безвісти зниклих, повідомив представник Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко. Останній обмін тілами відбувся вчора, Київ повернув рештки 17 військових
++13.10++
Безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній станції, яка перебуває під контролем російських окупаційних військ, внаслідок останніх обстрілів майданчика нема. Такого висновку дійшли в Міжнародному агентстві з ядерної енергії (МАГАТЕ).
"На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту", - йдеться у заяві гендиректора агентства Рафаеля Маріано Гроссі, оприлюдненій в ніч на середу, 10 серпня.
Читайте докладніше: МАГАТЕ: Ядерної загрози на ЗАЕС нема
++11.50++
Майже 62 відсотки батьків проти очного навчання своїх дітей у школах в умовах війни, показало опитування офісу освітнього омбудсмена. Приблизно стільки ж батьків обрали б для своєї дитини дистанційну форму здобуття освіти. Проте міністерство освіти і науки не довіряє цим цифрам і вважає опитування нерепрезентативним.
Читайте докладніше: У МОН не довіряють опитуванню освітнього омбудсмена щодо формату навчання
++11.30++
В окупованому Маріуполі почалась прихована мобілізація, мешканці отримують смс із нібито пропозицією роботи в "новому підрозділі" Збройних сил РФ, повідомляє евакуйована Маріупольська міськрада. "Насправді людей просто збирають і відправляють на фронт. Як це робили в Донецьку. Це свідчить про те, що в російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати по своїм пропаганд-каналам. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій як гарматне м'ясо, щоб прикрити свої позиції", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі міськради.
++11.00++
У ніч проти середи, 10 серпня, внаслідок обстрілу Кушугума Запорізької області загинула жінка. Протиповітряна оборона збила дві ракети, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
"Внаслідок ворожої атаки три будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 ушкоджено", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.
++10.30++
Командування повітряних сил ЗСУ у своєму дописі на Facebook натякає, що знищило на аеродромі у Сакахдевять військових літаків РФ. Російське командування раніше заявляло, що вибухи на аеродромі сталися через детонування боєприпасів.
Напередодні міноборони України іронічно зазначало, що не може встановити причину займання і нагадувало про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
++09.50++
В Миколаєві від нічного обстрілу пошкоджено вісім приватних будинків, сталась пожежа, повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич. Попередньо відомо, що поранення отримали троє людей, серед них - 13-річна дівчинка.
++09.35++
Ще двоє мешканців Марганця померли в лікарні, кількість жертв обстрілу зросла до 13
++09.30++
Росія створила новий армійський корпус для війни проти України, проте малоймовірно, що їй вдасться набрати необхідну кількість добровольців, вважають у розвідці Великобританії. За їх даними, новий 3-й армійський корпус базується в Мулиному Нижньогородської області на схід від Москви. У планах РФ- ймовірно сформувати більшу частину корпусу завдяки нещодавно утвореним "добровольчим" батальйонам, йдеться у зведенні.
Втім навіть попри вигідні грошові бонуси, які пропонують новобранцям, РФ навряд чи вдасться набрати необхідні 15-20 тисяч військовослужбовців через "дуже обмежений рівень народного ентузіазму з приводу добровільної участі в бойових діях в Україні", вважають у розвідці. Крім того, утворення нового корпусу навряд чи буде вирішальним для всієї російської військової кампанії, припускають розвідники. Там також відзначають, що російське командування, швидше за все і далі стикатиметься з конкуруючими операційними пріоритетами через посилення наступу на Донбасі та посилення оборони від очікуваних контратак України на півдні.
++08.35++
Російська армія у вівторок 10 серпня майже безперервно обстрілювала село Циркуни, Харківського району, повідомляє голова обласної адміністрації Олег Синєгубов. Поранення отримала 64-річна жінка. "Зруйновані приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі, магазин. Від ворожих снарядів сталося 16 пожеж", - пише Синєгубов.
++08.15++
За 9 серпня від російських обстрілів загинули двоє мирних жителів Донеччини: в Очеретиному та Шевченко. Ще 6 людей отримали поранення, повідомляє голова обласної адміністрації Павло ЕКириленко
++07.55++
Від нічного обстрілу Марганця на Дніпропетровщині загинули 10 людей, ще одна жінка померла від прямого влучання в її будинок у Вишетарасівці Мирівської громади, повідомляє голова криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. За його даними по житлових кварталах Марганця випустили 80 снарядів з "Граду". "Десятеро поранених – у лікарні, семеро з них тяжкі. Пошкоджено один приватний та дев'ятнадцять багатоповерхових будинків, Палац культури гірників, ЦНАП, будівлі АТ Марганецький ГЗК, адміністративний корпус водоканалу, міська рада, школа. Виведена з ладу лінія електропередач. Місто частково без світла", - пише Вілкул в телеграм-каналі.
++07.45++
Росія просить провести засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з артилерійським обстрілом Запорізької АЕС в Енергодарі. Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше заявив про стурбованість у зв'язку з обстрілом АЕС. Він наголосив, що готовий очолити місію експертів МАГАТЕ із захисту та гарантій безпеки на станції.
++07.35++
Збройні сили України відкинули наступ росіян на шістьох ділянках фронту, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. За його даними, РФ намагалася просунутися біля Ветеринарного-Уд на Харківщині, а також на напрямках Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар, Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка, Донеччина. Крім того, тривають спроби росіян відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски, де тривають бої, зазначають у Генштабі.
Ударів авіації РФ зазнали райони на сході України - поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Вершини, Красногорівки та Мар’їнки, Павлівки, Вугледара, Новосілки, а також на півдні - поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Під вогнем важкого озброєння РФ -населені пункти Чернігівщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, а також райони вздовж всієї лінії зіткнення на Південнобузькому напрямку.
++07.15++
США виділяють 89 млн доларів на роботу близько ста команд, які займаються розмінуванням території України, а також навчання та екіпірування українських фахівців у цій галузі, повідомляє Державний департамент.
++07.05+
Україна не несе відповідальності за вибухи на російській військовій базі у Криму, заявив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, відповідаючи на запитання журналістів телеканалу "Дождь". Раніше, невдовзі після того, як стало відомо про вибухи, Подоляк написав у Twitter, що "майбутнє півострова Крим - бути перлиною Чорного моря", а не "військовою базою для терористів". "Все тільки починається", - додав він.
++07.00++
Присутність російських військових у Криму – це загроза для всієї Європи та глобальної стабільності. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський у ході свого традиційного вечірнього звернення до українського народу.
Стабільного та довготривалого світу та у багатьох країнах на узбережжі Середземного моря не буде, доки Росія може використати Крим як свою військову базу, додав він. "Ця російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом - його визволенням", - заявив глава української держави.