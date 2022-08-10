24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 серпня.

На цій сторінці DW розповідала про події середи, 10 серпня (час київський).

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Армія заборонила вивозити з Донеччини екскаватори та тягачі, наказ про особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів з 11 серпня видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександр Сирський. Голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко також повідомляє що від четверга областю заборонено перевозити призначений для продажу алкоголь.

++13.25++

Україна вже повернула понад 500 тіл загиблих захисників, які були в списках безвісти зниклих, повідомив представник Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко. Останній обмін тілами відбувся вчора, Київ повернув рештки 17 військових

++13.10++

Безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній станції, яка перебуває під контролем російських окупаційних військ, внаслідок останніх обстрілів майданчика нема. Такого висновку дійшли в Міжнародному агентстві з ядерної енергії (МАГАТЕ).

"На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту", - йдеться у заяві гендиректора агентства Рафаеля Маріано Гроссі, оприлюдненій в ніч на середу, 10 серпня.

Читайте докладніше: МАГАТЕ: Ядерної загрози на ЗАЕС нема

++11.50++

Майже 62 відсотки батьків проти очного навчання своїх дітей у школах в умовах війни, показало опитування офісу освітнього омбудсмена. Приблизно стільки ж батьків обрали б для своєї дитини дистанційну форму здобуття освіти. Проте міністерство освіти і науки не довіряє цим цифрам і вважає опитування нерепрезентативним.

Читайте докладніше: У МОН не довіряють опитуванню освітнього омбудсмена щодо формату навчання

++11.30++

В окупованому Маріуполі почалась прихована мобілізація, мешканці отримують смс із нібито пропозицією роботи в "новому підрозділі" Збройних сил РФ, повідомляє евакуйована Маріупольська міськрада. "Насправді людей просто збирають і відправляють на фронт. Як це робили в Донецьку. Це свідчить про те, що в російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати по своїм пропаганд-каналам. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій як гарматне м'ясо, щоб прикрити свої позиції", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі міськради.



++11.00++

У ніч проти середи, 10 серпня, внаслідок обстрілу Кушугума Запорізької області загинула жінка. Протиповітряна оборона збила дві ракети, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Внаслідок ворожої атаки три будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 ушкоджено", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

++10.30++

Командування повітряних сил ЗСУ у своєму дописі на Facebook натякає, що знищило на аеродромі у Сакахдевять військових літаків РФ. Російське командування раніше заявляло, що вибухи на аеродромі сталися через детонування боєприпасів.

Напередодні міноборони України іронічно зазначало, що не може встановити причину займання і нагадувало про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

++09.50++

В Миколаєві від нічного обстрілу пошкоджено вісім приватних будинків, сталась пожежа, повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич. Попередньо відомо, що поранення отримали троє людей, серед них - 13-річна дівчинка.

++09.35++

Ще двоє мешканців Марганця померли в лікарні, кількість жертв обстрілу зросла до 13

++09.30++

Росія створила новий армійський корпус для війни проти України, проте малоймовірно, що їй вдасться набрати необхідну кількість добровольців, вважають у розвідці Великобританії. За їх даними, новий 3-й армійський корпус базується в Мулиному Нижньогородської області на схід від Москви. У планах РФ- ймовірно сформувати більшу частину корпусу завдяки нещодавно утвореним "добровольчим" батальйонам, йдеться у зведенні.

Втім навіть попри вигідні грошові бонуси, які пропонують новобранцям, РФ навряд чи вдасться набрати необхідні 15-20 тисяч військовослужбовців через "дуже обмежений рівень народного ентузіазму з приводу добровільної участі в бойових діях в Україні", вважають у розвідці. Крім того, утворення нового корпусу навряд чи буде вирішальним для всієї російської військової кампанії, припускають розвідники. Там також відзначають, що російське командування, швидше за все і далі стикатиметься з конкуруючими операційними пріоритетами через посилення наступу на Донбасі та посилення оборони від очікуваних контратак України на півдні.

++08.35++

Російська армія у вівторок 10 серпня майже безперервно обстрілювала село Циркуни, Харківського району, повідомляє голова обласної адміністрації Олег Синєгубов. Поранення отримала 64-річна жінка. "Зруйновані приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі, магазин. Від ворожих снарядів сталося 16 пожеж", - пише Синєгубов.

++08.15++

За 9 серпня від російських обстрілів загинули двоє мирних жителів Донеччини: в Очеретиному та Шевченко. Ще 6 людей отримали поранення, повідомляє голова обласної адміністрації Павло ЕКириленко



++07.55++

Від нічного обстрілу Марганця на Дніпропетровщині загинули 10 людей, ще одна жінка померла від прямого влучання в її будинок у Вишетарасівці Мирівської громади, повідомляє голова криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. За його даними по житлових кварталах Марганця випустили 80 снарядів з "Граду". "Десятеро поранених – у лікарні, семеро з них тяжкі. Пошкоджено один приватний та дев'ятнадцять багатоповерхових будинків, Палац культури гірників, ЦНАП, будівлі АТ Марганецький ГЗК, адміністративний корпус водоканалу, міська рада, школа. Виведена з ладу лінія електропередач. Місто частково без світла", - пише Вілкул в телеграм-каналі.

++07.45++

Росія просить провести засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з артилерійським обстрілом Запорізької АЕС в Енергодарі. Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше заявив про стурбованість у зв'язку з обстрілом АЕС. Він наголосив, що готовий очолити місію експертів МАГАТЕ із захисту та гарантій безпеки на станції.

++07.35++

Збройні сили України відкинули наступ росіян на шістьох ділянках фронту, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. За його даними, РФ намагалася просунутися біля Ветеринарного-Уд на Харківщині, а також на напрямках Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар, Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка, Донеччина. Крім того, тривають спроби росіян відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски, де тривають бої, зазначають у Генштабі.

Ударів авіації РФ зазнали райони на сході України - поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Вершини, Красногорівки та Мар’їнки, Павлівки, Вугледара, Новосілки, а також на півдні - поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Під вогнем важкого озброєння РФ -населені пункти Чернігівщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, а також райони вздовж всієї лінії зіткнення на Південнобузькому напрямку.

++07.15++

США виділяють 89 млн доларів на роботу близько ста команд, які займаються розмінуванням території України, а також навчання та екіпірування українських фахівців у цій галузі, повідомляє Державний департамент.

++07.05+

Україна не несе відповідальності за вибухи на російській військовій базі у Криму, заявив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, відповідаючи на запитання журналістів телеканалу "Дождь". Раніше, невдовзі після того, як стало відомо про вибухи, Подоляк написав у Twitter, що "майбутнє півострова Крим - бути перлиною Чорного моря", а не "військовою базою для терористів". "Все тільки починається", - додав він.

++07.00++

Присутність російських військових у Криму – це загроза для всієї Європи та глобальної стабільності. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський у ході свого традиційного вечірнього звернення до українського народу.

Стабільного та довготривалого світу та у багатьох країнах на узбережжі Середземного моря не буде, доки Росія може використати Крим як свою військову базу, додав він. "Ця російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом - його визволенням", - заявив глава української держави.