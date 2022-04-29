Румунія – країна в Південно-східній Європі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Румунія". Румунія має вихід до Чорного моря й межує з п'ятьма країнами: Болгарією, Сербією, Угорщиною, Молдавією та Україною. Румунія є членом ЄС. Кількість населення Румунії перевищує 20 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.