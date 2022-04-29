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Румунія

Румунія – країна в Південно-східній Європі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Румунія". Румунія має вихід до Чорного моря й межує з п'ятьма країнами: Болгарією, Сербією, Угорщиною, Молдавією та Україною. Румунія є членом ЄС. Кількість населення Румунії перевищує 20 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Перше судно з українським зерном на експорт вийшло з порту в Румунії

Перше судно з українським зерном на експорт вийшло з порту в Румунії 29.04.2022

Першу від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну партію українського зерна відправили на експорт з румунського порту. Планується постачання за кордон ще 80 тонн пшениці.

Гумкоридор із Маріуполя: Київ чекає на режим тиші від Москви

Гумкоридор із Маріуполя: Київ чекає на режим тиші від Москви 30.03.2022

Триває розпочата 24 лютого війна Росії проти України. DW стежила за подіями 30 березня.
Домашні тварини під час війни

Домашні тварини під час війни 18.03.2022

Залишаючи рідні місця, люди намагаються не кидати своїх котів, собак та інших домашніх улюбленців. Ті, хто лишається в Україні, рятуються в бомбосховищах разом з улюбленцями.

Російський безпілотник перетинав повітряний простір Польщі - ЗСУ

Російський безпілотник перетинав повітряний простір Польщі - ЗСУ 15.03.2022

За словами речника командування Повітряних сил України, російські безпілотники літають територією НАТО. ЗСУ зафіксували перетин кордону з Польщею, до цього повідомлялося про падіння дронів у Румунії та Хорватії.

Українські біженці у Румунії: Хочу, щоби Путін сів до в'язниці

Українські біженці у Румунії: "Хочу, щоби Путін сів до в'язниці" 07.03.2022

Головне - порятунок. Тисячі українських біженців прибувають до Румунії. Більшість їдуть машиною і далі рухаються на захід. Репортаж з прикордонного селища Джурджулешти.
Десятки тисяч українців виїжджають з країни - прикордонники

Десятки тисяч українців виїжджають з країни - прикордонники 25.02.2022

За даними Держприкордонслужби, на кордоні України з Польщею наразі перебувають близько 10 тисяч автівок, зі Словаччиною - близько 270 автомобілів, Угорщини - понад 220, Румунії - 1100.
США відправить ще 3000 десантників до Польщі - ЗМІ

США відправить ще 3000 десантників до Польщі - ЗМІ 12.02.2022

Пентагон направить ще 3000 військових до Польщі, розповіли джерела Reuters та CNN. США перекидає також винищувачі F-16 із Німеччини до Румунії.
НАТО збільшує присутність у регіоні Чорного моря у відповідь на дії РФ

НАТО збільшує присутність у регіоні Чорного моря у відповідь на дії РФ 11.02.2022

У відповідь на агресивні дії Росії НАТО продовжує збільшувати свою присутність у регіоні Чорного моря, щоб забезпечити захист союзників, повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
Проблеми НАТО у Південно-Східній Європі: дешевий газ та націоналізм

Проблеми НАТО у Південно-Східній Європі: дешевий газ та націоналізм 10.02.2022

Країни-члени НАТО у Центральній та Південно-Східній Європі відіграють надзвичайно важливу роль у тому, як Заходу поводитися з РФ. Москва успішно грає на струнах націоналістів.
НАТО збільшує кількість військ біля своїх східних рубежів

НАТО збільшує кількість військ біля своїх східних рубежів 05.02.2022

Північноатлантичний альянс відправляє військовослужбовців до країн Балтії та Східної Європи. Це пов'язано із перебуванням російських військ біля кордонів України та Білорусі.
Румунія вимагатиме розширення присутності НАТО на своїй території

Румунія вимагатиме розширення присутності НАТО на своїй території 26.01.2022

Президент Румунії Клаус Йоханніс на тлі загрози нової агресії РФ щодо України закликав НАТО та ЄС до єдності. Він має намір активно вимагати розширення присутності сил Альянсу на території Румунії.
Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - Європа у фокусі (відео)

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (відео) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
НАТО перекидає додаткові сили у Східну Європу

НАТО перекидає додаткові сили у Східну Європу 24.01.2022

На тлі нарощування РФ військового угруповання біля України НАТО приводить війська у боєготовність та направляє додаткову авіацію та кораблі в Східну Європу.

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (24.01.2022) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
Безпекові переговори: РФ вимагає від НАТО виведення сил з Болгарії та Румунії

Безпекові переговори: РФ вимагає від НАТО виведення сил з Болгарії та Румунії 21.01.2022

Серед пропозицій російського МЗС щодо питань безпеки є вимога до НАТО повернутися до конфігурації станом на 1997 рік і вивести техніку та озброєння з Болгарії і Румунії.
НАТО може розширити присутність у Румунії та Болгарії через дії Росії - ЗМІ

НАТО може розширити присутність у Румунії та Болгарії через дії Росії - ЗМІ 19.12.2021

Головнокомандувач сил НАТО в Європі Тод Волтерс запропонував розмістити контингент у Румунії та Болгарії, пише Der Spiegel. Це може стати відповіддю на дії Росії поблизу кордонів України.

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