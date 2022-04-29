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Румунія – країна в Південно-східній Європі.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Румунія". Румунія має вихід до Чорного моря й межує з п'ятьма країнами: Болгарією, Сербією, Угорщиною, Молдавією та Україною. Румунія є членом ЄС. Кількість населення Румунії перевищує 20 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.