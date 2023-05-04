Що мотивує європейців жити в Україні під час війни?

23.08.2024 23 серпня 2024 р.

В Україні попри війну живуть, працюють і волонтерять іноземці з ЄС. Громадяни Німеччини, Румунії та Франції, які не планують повертатися додому в мирні країни, розповіли DW про свою мотивацію допомагати українцям у боротьбі з РФ.