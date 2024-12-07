Україна солідарна з Румунією через втручання Росії у вибори

МЗС України засудило гібридну атаку РФ проти Румунії - члена ЄС і НАТО. Розсекречені Бухарестом дані свідчать про втручання РФ у вибори президента Румунії.

Міністерство закордонних справ України висловило солідарність з Румунією , зробивши відсилку до розсекречених днями румунською владою даних, які є свідченням "безпрецедентної гібридної атаки Росії проти румунської демократії".

"Зухвале втручання Росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення, - ідеться у коментарі українського МЗС, поширеному у суботу, 7 грудня. - Це черговий епізод ширшої гібридної агресії Росії проти Європи та решти вільного світу, яка вже проявлялася останнім часом в активних російських зусиллях із розхитування ситуації в Грузії, Молдові та низці інших країн".

У МЗС додали, що втручання Росії у внутрішні справи Румунії підтверджує, що "агресивні плани Кремля виходять далеко за межі України та поширюються, зокрема, на країни ЄС і НАТО".

У цьому контексті зовнішньополітичне відомство України вкотре зауважило що такі російські погрози мають отримати "спільну та рішучу" відповідь, зокрема максумальну підтримку України у протидії російській агресії.

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Нагадаємо, напередодні Конституційний суд Румунії анулював результатипершого туру президентських виборів за два дні до другого туру. Раніше чинний глава держави Клаус Йоганніс розсекретив розвіддані, з яких випливало, що Росія проводила масштабну кампанію у соціальних мережах для популяризації ультраправого проросійського політика Келіна Джорджеску, який і здобув перемогу в першому турі - 24 листопада він несподівано для соціологів та оглядачів випередив Єлену Ласконі із ліберальної партії "Союз порятунку Румунії".