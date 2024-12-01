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ПолітикаЄвропа

У Румунії виборці обирають новий склад парламенту

Валерій Сааков
1 грудня 2024 р.

Виборці Румунії обирають членів парламенту країни. Нинішньому голосуванню передувала перемога проросійського кандидата у першому турі виборів президента.

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Голосування на одній з дільниць у місті Бузеу в Румунії, 1 грудня 2024 року
Голосування на одній з дільниць у місті Бузеу в Румунії, 1 грудня 2024 рокуФото: Bogdan Buda/AP/picture alliance

Громадяни Румунії обирають у неділю, 1 грудня, членів парламенту країни. Виборчі дільниці працюватимуть до 21:00 за місцевим часом, повідомляє AFP. Одразу після закриття виборчих дільниць очікується й оприлюднення результатів екзитполів.

Якщо вірити результатам останніх передвиборчих опитувань, ультраправі партії, які виступають проти підтримки України, мали понад 30 відсотків підтримки серед виборців. З огляду на це багато оглядачів прогнозували, що сформувати нову урядову коаліцію буде складно.

Досі в Румунії ультраправі не мали сильної підтримки в суспільстві, утім, останнім часом населення країни відчуває дедалі більше невдоволення через високі темпи інфляції, що й призвело до посилення позицій ультраправих, кажуть політологи. Тож тепер не виключено, що ультраправі можуть здобути до третини місць у законодавчому органі країни, пише Reuters.

Румунія - це країна-член ЄС і НАТО, має велике стратегічне значення з огляду на агресивну війну Росії проти України, адже нині в Румунії дислокуються близько п’яти тисяч військових НАТО, нагадує AFP.   

Голосування на тлі перемоги проросійського кандидата в першому турі виборів президента

Нинішнє голосування відбувається на тлі перемоги у першому турі виборів проросійського ультраправого кандидата. Минулого тижня ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску посів перше місце і забезпечив собі участь у другому турі

Водночас румунська влада заявила, що знайшла докази втручання у виборчу кампанію з боку ворожих сил, тож згодом Конституційний суд призначив перерахунок 9,46 мільйона голосів, поданих у першому турі, а 29 листопада Конституційний суд відклав до 2 грудня рішення щодо результатів першого туру президентських виборів.

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