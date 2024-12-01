У Румунії виборці обирають новий склад парламенту

Громадяни Румунії обирають у неділю, 1 грудня, членів парламенту країни. Виборчі дільниці працюватимуть до 21:00 за місцевим часом, повідомляє AFP. Одразу після закриття виборчих дільниць очікується й оприлюднення результатів екзитполів.

Якщо вірити результатам останніх передвиборчих опитувань, ультраправі партії, які виступають проти підтримки України, мали понад 30 відсотків підтримки серед виборців. З огляду на це багато оглядачів прогнозували, що сформувати нову урядову коаліцію буде складно.

Досі в Румунії ультраправі не мали сильної підтримки в суспільстві, утім, останнім часом населення країни відчуває дедалі більше невдоволення через високі темпи інфляції, що й призвело до посилення позицій ультраправих, кажуть політологи. Тож тепер не виключено, що ультраправі можуть здобути до третини місць у законодавчому органі країни, пише Reuters.

Румунія - це країна-член ЄС і НАТО, має велике стратегічне значення з огляду на агресивну війну Росії проти України, адже нині в Румунії дислокуються близько п’яти тисяч військових НАТО, нагадує AFP.

Голосування на тлі перемоги проросійського кандидата в першому турі виборів президента

Нинішнє голосування відбувається на тлі перемоги у першому турі виборів проросійського ультраправого кандидата. Минулого тижня ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску посів перше місце і забезпечив собі участь у другому турі.

Водночас румунська влада заявила, що знайшла докази втручання у виборчу кампанію з боку ворожих сил, тож згодом Конституційний суд призначив перерахунок 9,46 мільйона голосів, поданих у першому турі, а 29 листопада Конституційний суд відклав до 2 грудня рішення щодо результатів першого туру президентських виборів.