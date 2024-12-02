На виборах в Румунії лідирують правлячі соціал-демократи

Після обробки 99% бюлетенів на парламентських виборах у Румунії прозахідна PSD лідирує з 22,4 відсотка голосів.

На парламентських виборах у Румунії, що відбулися 1 грудня, лідирує правляча в країні Соціал-демократична партія (PSD). За даними онлайн-підрахунку голосів станом на ранок понеділка, 2 грудня, після обробки 99,8 відсотка бюлетенів PSD отримує 22,4 відсотка.

За нею іде ультраправий "Альянс за об'єднання румунів" (AUR) з 18,2 відсотками голосів, на третьому місці з 14,3 відсотка - правоцентристська Націонал-ліберальна партія. Явка виборців, яка склала 52%, була найвищою за останні 20 років.

Прем'єр-міністр Румунії, соціал-демократ Марчел Чолаку у коментарі щодо результатів голосування заявив, що країна має продовжувати свій європейський шлях, "захищаючи свою ідентичність, національні цінності та віру".

Парламент у Румунії обирається на чотири роки за партійними списками. У виборах брала участь 31 партія, прохідний бар'єр становить 5 відсотків.

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У першому турі президентських виборів переміг проросійський ультраправий Джорджеску

Минулого тижня у Румунії відбулися президентські вибори. У першому турі 22,94 відсотка виборців віддали голоси за незалежного кандидата Келіна Джорджеску, який раніше перебував у націоналістичному AUR. На другому місці - Єлєна Ласконі з ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" (19,17%).

Конституційний суд Румунії 2 грудня ухвалить рішення щодо анулювання результатів першого туру президентських виборів. Раніше він постановив перерахувати голоси виборців.