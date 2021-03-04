Паспорт вакцинації від коронавірусу в ЄС: "мінне поле" етики і права

Європейська Комісія хоче видавати сертифікат, який вже отримав попередню назву "цифровий зелений паспорт", - він має дозволити вакцинованим особам подорожувати вільніше. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) написала у понеділок у Twitter, що "цифровий зелений паспорт має полегшити життя європейців. Метою є поступово дати їм можливість пересуватися у межах Європейського Союзу та за кордоном для роботи чи туризму".

Також, за її словами, проєкт ініціативи буде представлено до кінця березня.

Південноєвропейські країни на кшталт Греції та Кіпру, чия економіка значним чином спирається на туризм, виступали за запровадженняцього сертифіката із метою оживити свій сильно постраждалий внаслідок пандемії туристичний сектор.

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Очікується, що створення функціонуючої системи забере щонайменше три місяці - як з технічної, так і з логістичної точки зору. Тут, власне, й починаються проблеми.

"До того, як паспорти чи сертифікати вакцинації будуть запроваджені, велика частка населення вже має отримати щеплення і набагато більшій (ніж зараз. - Ред.) групі осіб необхідно буде дати дозвіл", - пояснює у коментарі DW Мелінда Міллз, директорка Центру демографічних наук імені Леверхалма Оксфордського університету. "Для Європи поточні плани передбачають, що близько 70 відсотків (населення ЄС. - Ред.) мають бути вакцинованими до кінця літа", - каже вона. Наразі щеплення отримали лише шість відсотків жителів Євросоюзу.

Згідно з планами Європейської Комісії, сертифікат буде не лише повідомляти про статус вакцинації, але міститиме також ширшу медичну інформацію про особу. "Ми будемо також зважати на інші категорії інформації, аби уникнути дискримінації громадян, такі результати тестів та повідомлення про одужання", - пояснив речник Єврокомісії Крістіан Віґанд (Christian Wigand) у понеділок, 1 березня.

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Щодо паспортів вакцинації проблеми можуть виникнути не лише з технічної сторони, але й щодо приватності та етичних питань

Побоювання щодо етики та приватності

Очікується, що головним каменем спотикання стануть питання етичних стандартів та приватності. "Центральною етичною дилемою буде спочатку визначити, для кого робити винятки, якщо сертифікати будуть запроваджені. Є певні особи, які не можуть отримати щеплення з медичних причин, приміром, алергіки та вагітні жінки. У деяких країнах певні етнічні меншини більше схильні відмовлятися від вакцинації, а це означає, що ці групи можуть бути ненавмисно виключеними з процесу", - каже Міллз.

Аби уникнути пасток та повторення попередніх помилок, Єврокомісія матиме чітко визначити правові та етичні параметри використання паспортів вакцинації, додає дослідниця.

Доповідь, співавторкою якої є Міллз і яка була оприлюднена групою "Наука для надзвичайних ситуацій: COVID-19" (SET-C) Лондонського королівського товариства з розвитку знань про природу, окреслює величезну кількість проблемних питань, на які варто знайти відповідь перед тим, як запускати паспорти щеплень.

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Ще один з авторів доповіді, Кріс Дай, професор епідеміології кафедри зоології Оксфордського університету, звертає увагу у документі на те, що, попри певний поступ у питаннях етики, технологій та приватності, ще багато має бути зроблено.

"Було досягнуто величезного прогресу у багатьох з цих сфер, та наша ситуація ще далека від ідеалу, аби використовувати паспорти вакцинації. Починаючи навтіь з того, що ми ще досі збираємо дані про те, наскільки ефективною є кожна вакцина у запобіганні інфікуванню та передачі вірусу та як довго зберігатиметься імунітет", - пише Дай.

Іншими джерелами збільшення вже наявних нерівностей у цих питаннях можуть стати такі речі як відмінності у темпах вакцинації у різних країнах ЄС та навіть доступ до інтернету.

Ключове питання, на яке потрібно відповісти, це: для чого створюється паспорт імунізації, каже Міллз: "Це щось, необхідне для міжнародних подорожей та медичного використання, чи щось ширше, необхідне для отримання роботи, відвідування футбольного матчу, вечері у ресторані та купівлі молока?".

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До того ж, є правові обмеження. Паспорти вакцинації будуть містити чутливу особисту інформацію, тому мають існувати чітко визначені параметри, такі як обмеження на їхнє використання та мінімізація обсягу зібраних даних.

Захист медичної інформації є одним із ключових завдань Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо захисту приватності осіб. Тому правовий захист даних та вимоги щодо приватності мають ґрунтуватися на повазі до приватного життя, що включає в себе і захист персональної медичної та біометричної інформації.

У Ізраїлі подібні "зелені паспорти" вже широко використовуються

А як щодо дискримінації?

Це питання - це окрема скринька Пандори. Вакцинація є добровільною, але що це означає для тих, хто не хоче робити щеплення чи не може зробити це з медичних причин?

ЄСПЛ визнає право на рівність та захищає від будь-якого типу дискримінації. Є побоювання, що паспорти вакцинації можуть зашкодити такому захисту, якщо вони структурно виключатимуть певний сегмент населення. Один з аргументів, на якому також наголошує Німецька рада етики, полягає у тому, що паспорт вакцинації може підсилити структурну дискримінацію та призвести до соціального сегментування, особливо на робочому місці.

"Деякі країни досліджують питання того, чи можуть працедавці запроваджувати санкції проти тих, хто не є вакцинованим, чи це є їхнім обов'язком піклуватися про захист їхніх жителів, клієнтів та співробітників. Також є питання щодо того, з яких причин люди можуть отримати право відмовлятися (від щеплення. - Ред.) - починаючи від медичних показань і закінчуючи релігійними чи навіть політичними поглядами", - каже Мелінда Міллз.

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