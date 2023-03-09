Зеленский прокомментировал ночные удары по всей Украине

На 379-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 9 марта (время московское).

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Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль подразделениями группы "Вагнер" села Дубово-Василевка под Бахмутом (Артемовск). "Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК "Вагнер". На окраинах идут бои. Вся территория населенного пункта под нами", - распространила пресс-служба заявление Пригожина в четверг.

Президент Украины Владимир Зеленский: Врагу не уйти от ответственности

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"Враг выпустил 81 ракету, пытаясь вновь запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике, - написал утром в четверг в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. - Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет". Ответственности за содеянное им не избежать, подчеркнул он. Ночной атаке, по словам Зеленского, подверглась "вся Украина", как минимум 10 украинских регионов, есть погибшие и раненые.

В результате ракетного удара пять человек погибли во Львовской области

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Во Львовской области ночью одна из российских ракет попала в жилую зону. В результате удара пять граждан погибли. Ранее председатель Львовской областной военной государственной администрации Максим Козицкий сообщил в Telegram-канале сообщил о четырех жертвах.. "Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома. Завалы еще разбирают. Под ними могут быть другие люди", - уточнил он.

Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ракетных ударов

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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью обесточена из-за российских ночных ракетных ударов, сообщается в Telegram-канале НАЭК "Энергоатом". Согласно заявлению компании, отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. "Сейчас станция обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации", - говорится в тексте публикации. НАЭК также сообщает, что 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил еще об одном ракетном ударе россиян

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В Киеве еще один взрыв зафиксирован в Святошинском районе, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram. В результате во дворе одного из жилых домов загорелись автомобили, есть два пострадавших, они госпитализированы. "Из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света примерно 15% потребителей", - указал Кличко.

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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники отбили более российских 110 атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, на которых сосредоточены основные усилия россиян. За сутки противник нанес 25 авиационных, 2 ракетных удара, а также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня, отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook с пометкой о том, что данные о ночном ракетном обстреле будет обнародована несколько позже.

В свою очередь украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника, а ракетные и артиллерийские войска ВСУ поразили 2 района сосредоточения личного состава и нанесли огневое поражение по командному пункту одного из подразделений российской армии, заявили в украинском Генштабе .

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Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил, что у него нет планов посещать Украину. Таким образом он отреагировал на приглашение от украинского президента Владимира Зеленского приехать в Украину, чтобы лично ознакомиться с обстановкой в этой стране. В эфире американского телеканала CNN Маккарти, отвечая на вопрос о приглашении от Зеленского, сказал, что ему не требуется ехать в Киев и что он получит информацию другими способами. Приглашение Кевину Маккарти посетить Украину Владимир Зеленский высказал в интервью, вышедшем на этом же канале, комментируя слова спикера Палаты представителей о "безлимитном чеке" помощи Киеву. "Господин Маккарти должен приехать сюда, чтобы увидеть, как мы работаем, что здесь происходит, что для нас вызвала война, какие люди сейчас воюют, кто воюет сейчас. А потом после этого делать свои предположения", - сказал глава украинского государства.

++07.30++

Взрывы в Голосеевском районе Киева. Все службы следуют на место взрыва. Подробности будут обнародованы позже, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. О взрывах сообщают также из Днепра и Кривого Рога.

ISW: Захват Бахмута станет кульминацией наступления россиян на востоке

++07.15++

Если российским войскам удастся захватить Бахмут, это станет кульминацией их наступления на востоке Украины, так как для продвижения за пределы Бахмута у них нет ни боевой мощи, ни подкреплений. Такой вывод содержится в очередном аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). По оценке его экспертов, заявление владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, что его наемники заняли весь восточный Бахмут, соответствует имеющимся визуальным доказательствам и сейчас под контролем "вагнеровцев" находится не менее 50 процентов территории города. В то же время ISW отмечает, что не обнаружил никаких признаков того, что у российских военных есть хорошо оснащенные и подготовленные резервы, чтобы продвинуться за пределы Бахмута.

Кроме того, в обзоре говорится, что Кремль, вероятно, пытается создать новое подконтрольное ему вооруженное формирование, которое будет называться добровольческим, через российский государственный концерн "Газпром".

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В Киевской и Житомирской областях работает противовоздушная оборона.

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Новые взрывы во Львовской области.

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Взрывы в Ровно, Луцке, Днепре, а также во Львовской и Кировоградской областях. Обстрелы ведутся с применением россиянами множества ложных воздушных целей, в том числе шаров, чтобы ввести в заблуждение украинскую ПВО. Это новая тактика россиян. Точное количество выпущенных ракет не известно. В некоторых городах превентивно отключают свет. Тревога длится уже 4 часа, пишет Telegram-канал Инсайдер.ua.

++05.30++

По Харькову и области нанесены около 15 ударов, целями вновь были объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, в одном из населенных пунктов ракета попала в частный жилой дом. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

++05.20++

В Одессе ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры области, кроме того повреждены жилые дома, но люди не пострадали, сообщил председатель областной военной администрации Максим Марченко. Одновременно он предупредил горожан о том, что ожидаются новые ракетные удары, и попросил их оставаться в укрытиях.

++05.05++

Взрывы прогремели в Киеве, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской областях, а также в Харькове, Запорожье, Ивано-Франковске и Тернополе, передают украинские Telegram-каналы. Часть Харькова сейчас обесточена. По всей территории страны по-прежнему воздушная тревога.

++04.30++

Если срок действия "зерновой сделки" не будет продлен, это может быть чревато отрицательными последствиями для всего мира, предупредил директор бюро Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Германии Мартин Фрик (Martin Frick). Заключенная в июле 2022 года договоренность между ООН, Турцией, Россией и Украиной является главным способом смягчить глобальные последствия продовольственного кризиса для миллионов голодающих, заявил Фрик в интервью изданиям медиагруппы Funke. "Конфликты, климатический кризис и скачок цен угрожают нашей глобальной продовольственной системе. В такой напряженной обстановке любое дальнейшее потрясение способно повлечь за собой серьезные последствия для тех, кто и без того находится у черты бедности", - сказал глава берлинского бюро ВПП.

Ранее "критически необходимой для мира" признали сделку, срок которой истекает 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Россия подвергла Украину новому ночному ракетному обстрелу

++04.20++

Украинские СМИ сообщили о повторном пуске ракет из района Черного моря в направлении центральных областей страны. Тем временем поступают сведения о результатах первых пусков. Так, взрывы зафиксированы в Днепре, Одессе и Одесской области. Российские ракеты замечены над Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областями. В Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях продолжает работать ПВО.

++03.40++

Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Зафиксированы пуски ракет Россией из района Скадовска. В Одесской области и Павлограде работает противовоздушная оборона.

++03.30++

За мирным планом Пекина по Украине, представленным в феврале, вероятно, стоит прогноз китайских военных экспертов, согласно которому война закончится летом 2023 года, пишет издание Nikkei Asia. Оно отмечает, что, прежде чем этот план был обнародован китайскими властями, Академия военных наук КНР опубликовала доклад с результатами моделирования конфликта в Украине. Из них следует, что и российская, и украинская экономики будут слишком истощены, чтобы продолжать войну после истечения лета, причем у России будет некоторое преимущество.

Результаты моделирования могли быть намеренно искажены в пользу России, чтобы угодить руководству Китая, поддерживающему связи с Москвой. Однако летом истекает и срок действия пакета помощи Украине от США в размере 45 млрд долларов. Если учесть, что в Палате представителей сейчас большинство имеют республиканцы, часть которых критикует щедрую помощь Киеву, неизвестно, что будет с этой помощью осенью, отмечают журналисты.

Правительство Чехии одобрило отправку миссии военной полиции в Украину

++03.10++

Воздушная тревога во многих областях Украины сохраняется. Сообщается о взрывах в Черниговской области. Мониторинговые паблики предупредили об угрозе российского ракетного удара. Telegram-канал Perepichka NEWS в свою очередь пишет, что ракетные пуски уже состоялись. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал ни в коем случае не игнорировать тревогу. Телеграмная служба новостей сообщила, что в направлении Киевской области со стороны Черниговской летит группа дронов-камикадзе Shahed.

++02.25++

Правительство Чехии одобрило отправку миссии, задача которой - помочь в расследовании военных преступлений, совершенных в Украине, сообщает чешский телеканал CT24 . Группа сотрудников военной полиции численностью до 15 человек войдет в состав следственной группы Международного уголовного суда (МУС) и будет привлекаться к работе периодически - по четыре-шесть недель несколько раз в год, в зависимости от потребностей МУС. Чешские специалисты будут работать не только на территории Украины, но и в Нидерландах, где располагается штаб-квартира МУС. Решение правительства Чехии еще должно быть одобрено обеими палатами парламента страны.

++02.00++

В ряде областей Украины, в том числе Киевской, Черниговской и Сумской, объявлена воздушная тревога. Сообщается, что в зоне Каспийского моря летят 10 самолетов Ту-95 и что возможны пуски ракет по украинской территории.

++01.25++

Россия, по-видимому, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, однако вероятность такого сценария сохраняется, говорится в ежегодном отчете об угрозах национальной безопасности Соединенных Штатов, опубликованном американский разведкой. "Российские лидеры до сих пор избегали действий, которые могли бы расширить конфликт за пределы Украины, но риск эскалации остается значительным", - поясняется в докладе. Его авторы отмечают, что военные неудачи в Украине могут нанести ущерб репутации президента РФ Владимира Путина внутри страны и тем самым спровоцировать дополнительные эскалационные действия России в попытке властей вернуть себе общественную поддержку.

Дуда призвал готовить пилотов Украины на истребителях F-16

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Президент Польши Анджей Дуда призвал начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Это "необходимо", заявил он в интервью американскому телеканалу CNN .

По мнению польского президента, вооруженные силы Украины захотят соответствовать стандартам НАТО и поэтому будут использовать истребители F-16. "Подготовка пилотов в Украине важна и совершенно необходима", - сказал он.

Кроме того, Анджей Дуда вновь указал, что Польша готова передать свои истребители МиГ-29 советского производства Украине, но в рамках международной коалиции. "Мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина была бы готова использовать их немедленно", - сказал Дуда.

Хроника событий 8 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 марта 00.00 - 13.59 >>>

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