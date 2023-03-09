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Украинский военнослужащий, фото из архиваФото: Imago/ZUMA Press/O. Rupeta
КонфликтыУкраина

В ВСУ пока не установили личность расстрелянного солдата

Ольга Лебедева
28 мин. назад

По предварительным данным, солдатом на видео с расстрелом был служащий из Черниговской области Александр Мациевский, его опознали родственники.

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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) продолжается расследование предполагаемого расстрела безоружного украинского солдата, видео с которым ранее появилось в интернете. Окончательно личность военнослужащего еще не установлена, заявило в четверг, 9 марта, региональное управление Сил территориальной обороны "Север" ВСУ. "По состоянию на сегодняшний день мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо предположения относительно установления личности украинского Героя из этого видео", - написало управление в Facebook.

В ВСУ призвали дождаться полного завершения официального расследования и не делать преждевременных выводов, подчеркнул, что предыдущее заявление основывалось только на утверждениях близких родственников и сослуживцев погибшего.

Предварительно: погибший - Александр Мациевский

Накануне то же подразделение опубликовало заявление, в котором называлось имя предполагаемого погибшего военнослужащего. Им являлся боец 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский, заявило командование. По его данным, 30 декабря Мациевский вместе с четырьмя военнослужащими вступил в бой с превосходящими силами РФ под Соледаром, после этого связи с ними не было.

Кроме того, Александра Мациевского узнали на видео его мать, сын и сослуживцы. Телеканал "Суспильне" выпустил интервью с матерью Мациевского Параской Демчук. Тело погибшего было передано родственникам в рамках обмена погибшими между РФ и Украиной, они его опознали.

 

Резонансное видео с расстрелом военнослужащего

7 марта в ВСУ называли расстрелянным другого военнослужащего. В 30-й отдельной механизированной бригаде, ссылаясь на предварительную информацию, заявляли, что это Тимофей Шадура, считающийся пропавшим без вести в районе Бахмута с 3 февраля 2023 года.

Офис генпрокурора Украины сообщил о начале расследования по факту возможного расстрела безоружного военнопленного, уголовное производство ведется по части 2 статьи 438 УК ("Нарушение законов и обычаев войны"). "Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание", - заявил генпрокурор Андрей Костин.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении пообещал, что убийцы мужчины на видео будут найдены. "Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала свободу для Украины", - подчеркнул он в видеообращении. Резонансное видео казни военнопленного появилось в соцсетях 6 марта. На записи военный произносит "Слава Украине", после этого слышен звук автоматной очереди.

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