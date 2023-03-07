В ВСУ назвали имя украинского военного из видео с расстрелом

Командование 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявило, что на видео с предполагаемой казнью украинского военного - ее военнослужащий Тимофей Шадура, пропавший без вести в районе Бахмута.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) назвали предположительное имя украинского военного, видео расстрела которого накануне появилось в интернете. "По предварительным данным, погибшим военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура. Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут", - написало во вторник, 7 марта, в Facebook командование этой бригады .

В заявлении указывается, что тело украинского военного находится на контролируемой РФ территории. "Окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз", - отмечается далее.

В свою очередь Минобороны Украины призвало сограждан проявить сочувствие и тактичность по поводу гибели бойца ВСУ, предположительно ставшего жертвой расстрела российскими военными. "К погибшим и их семьям должно быть прежде всего уважение", - написала в Facebook заместитель главы Минобороны Анна Маляр. Она заметила, что "соцсети и тактичность - несовместимы", и призвала дождаться, когда личность погибшего будет официально подтверждена.

Начато расследование за нарушение законов и обычаев войны

Накануне офис генпрокурора Украины сообщил, что по факту возможного расстрела безоружного военнопленного открыто расследование, уголовное производство ведется по части 2 статьи 438 УК ("Нарушение законов и обычаев войны"). "Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание", - заявил генпрокурор Андрей Костин.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении так же пообещал, что убийцы мужчины на видео будут найдены. "Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала свободу для Украины", - подчеркнул он в видеообращении.

Резонансное видео казни военнопленного появилось в соцсетях 6 марта. На записи военный произносит "Слава Украине", после этого слышен звук автоматной очереди.

Смотрите также: