Видео расстрела военного и иные события 376-го дня войны

На 376-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в понедельник, 6 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Расстрел безоружного военного

В соцсетях распространяется видео расстрела безоружного человека в военной форме без шевронов и опознавательных знаков. Когда, где и при каких обстоятельствах произошли эти события - не ясно. Мужчину расстреливают многими выстрелами в упор после произнесения фразы "Слава Украине". Украинские блогеры полагают, что видео, возможно, представляет собой запись расстрела украинского военнопленного российскими солдатами. В соцсетях пытаются определить его имя. Российский военкор Даниил Безсонов считает, что это видео - подстроенный украинцами "ради международного скандала" расстрел российского пленного.

Тем временем по видео с расстрелом предполагаемого украинского военнопленного Офисом генпрокурора Украины заведено уголовное дело по ч.2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением последует наказание. Все причастные будут отвечать перед законом", - заявил генпрокурор Андрей Костин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану, назвав произошедшее еще одним доказательством того, что эта война является геноцидом. "Ужасное видео, где безоружный украинский военнопленный был казнен российскими войсками только за то, что он сказал "Слава Украине", - написал глава МИД в Twitter.

Бахмут решено не сдавать

На заседании Ставки верховного главнокомандующего с участием президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного принято решение продолжить оборону Бахмут и укреплять позиции в этом городе. Сам Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский поддержали это решение. Ранее немецкий таблоид Bild сообщил о якобы имеющихся разногласиях в позициях Зеленского и Залужного по Бахмуту. Якобы Залужный готов оставить практически окруженный город, а Зеленский призывает его держать оборону.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что удерживаемый украинскими войсками Бахмут имеет скорее символическое, нежели стратегическое и оперативное значение для хода боевых действий. Возможный отход украинской армии из Бахмута, по его словам, не будет означать перелома хода войны. Аналогичной точки зрения придерживаются большинство западных экспертов, по оценке которых удержание или сдача Бахмута не имеют стратегического значения для хода войны.

Министр обороны ФРГ прибыл в Литву

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) приехал в Литву, где в рамках миссии Enhanced Forward Presence базируется контингент НАТО под немецким командованием. Численность формирования - 1500-1700 военных, примерно половину из которых составляют солдаты бундесвера. 7 марта Писториус примет участие в учениях, в ходе которого немецкие и литовские военные совместно готовятся к возможному отражению нападения потенциального агрессора на Литву.

Тем временем балтийская республика готовит новый пакет военной помощи для Вооруженных Сил Украины. Об этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал во время встречи с первым заместителем министра обороны Украины генерал-лейтенантом Александром Павлюком. Что войдет в новый пакет, не сообщается. Кроме того, Литва планируется обучить 1600 военнослужащих и подготовить курсы по разминированию, которые будут проведены совместно со странами Северной Европы.

Кличко назвал условия примирения с Россией

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с приехавшими в Украину председателем СДПГ Ларсом Клингбайлем (Lars Klingbeil) и главой фракции социал-демократов в бундестаге Рольфом Мютценихом (Rolf Mützenich). На встрече присутствовал также брат Виталия Кличко Владимир. По словам мэра Киева, он заострил внимание немецких политиков на необходимости усиления поддержки Украины - вооружением, обучением военных и финансовой помощью. Он также назвал условия примирения с Россией - если российский президент заплатит необходимые репарации и, посетив Киев, встанет на колени, подобно немецкому канцлеру Вилли Брандту (Willy Brandt).

Немецкие социал-демократы приехали в украинскую столицу утром 6 марта на специальном поезде. Предполагалось, что во время пребывания в Киеве они проведут переговоры с представителями украинского правительства и Верховной рады, сообщает агентство dpa. Более детальная программа визита не была обнародована из соображений безопасности.

Украина отражает попытки наступления на нескольких направлениях

По данным Генштаба ВСУ, основные усилия российские силы сосредоточили на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. "За прошедшие сутки наши воины отбили более 95 атак противника на указанных направлениях, в частности, в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Зализнянского, Дубово-Васильевки, Орехово-Васильевки, Бахмута и Ивановского в Донецкой области", - сообщается в утренней оперативной сводке Генштаба в Facebook. Кроме того, по этим данным, за сутки противник нанес 27 авиационных и 4 ракетных удара, осуществил более 70 обстрелов из РСЗО. В ночь на 6 марта российские военные выпустили по Украине 15 иранских дронов Shahed 131/136. Силы ПВО сбили 13 из них. Об этом сообщило командование Воздушных сил в Facebook.

В свою очередь украинская авиацияза сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны россиян.

Как отмечает украинский Генштаб, для введения в заблуждение украинских сил россияне маневрируют, передвигая колонны в районах Новой Каховки (Херсонская область) - Армянска (аннексированный Крым). Эти действия вызывают недовольство личного состава российских войск из-за отсутствия достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров.

ФСБ объявило о предотвращении покушения на Малофеева

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) утверждает, что предотвратила покушение на российского бизнесмена Константина Малофеева,имеющего отношение к ряду российских ультрапатриотических и православных СМИ и организаций, основателя канала "Царьград". Неудавшееся покушение якобы организовал командир "Русского добровольческого корпуса" (РДК), воюющего на стороне Украины, Денис Капустин. В качестве доказательства ФСБ распространила видео, на котором якобы под стоящим на улице автомобилем Малофеева было закреплено взрывное устройство, а также видео разминирования машины саперным роботом на подземной стоянке. Малофеев с 2014 года находится под санкциями Евросоюза и США, именно в его структурах работали деятели так называемой "ДНР" Игорь Стрелков и Александр Бородай.

ФСБ также обвиняет Капустина и его организацию в нападении на села в Брянской области недалеко от границ с Украиной, которое было осуществлено 2 марта.

Смотрите также: