Польша заявила, что поставила Киеву первые танки Leopard 2
Екатерина Венкина
1 ч. назад
По словам главы Минобороны Польши, первая партия танков Leopard поставлена в Украину. Премьер Моравецкий прибыл в Киев с неанонсированным визитом.
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Польша поставила первые танки Leopard 2 из 14 обещанных. Об этом заявил в пятницу, 24 февраля, на открытии Совета национальной безопасности вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий "не смог здесь присутствовать", в свою очередь уточнил президент Анджей Дуда, добавив, что глава кабмина официально объявит о прибытии бронетехники в Киеве.
Речь идет о "первой партии, поставленной в Украину", подчеркнул Дуда. Сколько танков в нее вошло, он не уточнил.
По словам Блащака, украинские военные будут проходить обучение под руководством польских, канадских и норвежских инструкторов в Свентошуве на западе Польши.
Моравецкий прибыл в Киев
Между тем премьер-министр Польши Моравецкий уже прибыл в Киев с неанонсированным заранее визитом, сообщили в канцелярии главы кабмина.
Моравецкий возложил венок к "Стене памяти погибших за единство Украины" в центре украинской столицы. Глава польского правительства провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
"Четкий и ощутимый сигнал о продолжении поддержки Украины"
"Спустя год после начала военных действий России премьер-министр Моравецкий приехал в Киев, чтобы дать четкий и ощутимый сигнал о продолжении поддержки для защиты Украины от России", - отметил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
Ранее, 21 февраля, премьер Польши встретился с президентом США Джо Байденом. Моравецкий поблагодарил американскую сторону за переброску в Польшу новых ЗРК Patriot и другого современного вооружения. По данным телерадиокомпании CBS, в Польше находятся порядка 11 000 американских военных.
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