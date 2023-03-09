Спикер Конгресса США отклонил приглашение приехать в Киев

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил, что у него нет планов посещать Украину. Таким образом он отреагировал на приглашение от украинского президента Владимира Зеленского приехать в Украину, чтобы лично ознакомиться с обстановкой в этой стране. В эфире американского телеканала CNN вечером в среду, 8 марта, Маккарти, отвечая на вопрос о приглашении от Зеленского, сказал, что ему не требуется ехать в Киев и что он получит информацию другими способами.

Приглашение Кевину Маккарти посетить Украину Владимир Зеленский высказал в интервью, вышедшем на этом же канале, комментируя слова спикера Палаты представителей о "безлимитном чеке" помощи Киеву. "Господин Маккарти должен приехать сюда, чтобы увидеть, как мы работаем, что здесь происходит, что для нас вызвала война, какие люди сейчас воюют, кто воюет сейчас. А потом после этого делать свои предположения", - сказал глава украинского государства.

Отклонив предложение Зеленского, Маккарти одновременно раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за недостаточно быструю помощь Киеву. "Позвольте очень четко прояснить то, что я сказал: никаких безлимитных чеков, ладно? С этой точки зрения мне не нужно ехать в Украину, чтобы понять, где есть безлимитный чек, а где - нет", - пояснил конгрессмен. При этом Маккарти, по собственным словам, выступает за продолжение поддержки Украины.

Как отмечает CNN, в США за помощь Украине на данный момент выступают конгрессмены обеих партий - как демократы, так и республиканцы. Однако в Палате представителей, где у республиканцев сейчас большинство, некоторые из них призывают прекратить военную и финансовую помощь Киеву.

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