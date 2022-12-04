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КонфликтыУкраина

Зеленский призвал народ Украины к единству в сложную зиму

Анатолий Арни
6 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 декабря.

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На 285-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 5 декабря (время московское).

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Россия будет использовать особенности зимы против Украины, сделав холод и трудности "частью своего террора", и украинцы должны в ближайшие месяцы проявить еще большую сплоченность и единство, чтобы выстоять перед лицом этого, заявил в ежедневном видеообращении к нации президент Украины Владимир Зеленский. Политик призвал граждан помогать друг другу и не допускать конфликтов и распрей. При этом он посоветовал воспринимать зиму "не как испытание, а как время - время, приближающее нас к главному - к победе". Вся Украина должна стать единым "Пунктом несокрушимости", добавил глава государства.

Хроника событий 4 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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