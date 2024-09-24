Ушли трое. Что происходит в кабинете Тихановской

За два месяца из Объединенного переходного кабинета ушли три ключевых представителя Светланы Тихановской. 26 июня должность представителя по международным делам покинул Валерий Ковалевский. 1 августа об отставке заявил представитель по нацбезопасности и обороне Валерий Сахащик. А 16 сентября из ОПК ушла Ольга Горбунова, которая занималась социальной политикой. О причинах ухода каждый объявил по-разному, но центральным в их заявлениях было одно - расхождение в позициях с командой Светланы Тихановской. Почему от Тихановской продолжают уходить люди? Это персональные решения или все же признак системной проблемы? Об этом - у DW.

Что такое ОПК

О создании Объединенного переходного кабинета (ОПК) Светлана Тихановская объявила на конференции "Новая Беларусь" в августе 2022 года. Кабинет представили как "коллективный исполнительный орган", который будет продвигать "национальные интересы Беларуси".

Изначально в него вошли четыре "министра": Валерий Ковалевский, ответственный за международные отношения, Валерий Сахащик - за оборону и нацбезопасность, Александр Азаров - за восстановление правопорядка и Павел Латушко - за транзит власти. Позже, в декабре 2022 года, к ним присоединилась Ольга Горбунова, которая занималась социальной политикой и, в частности, темой политических заключенных. Возглавила кабинет Светлана Тихановская.

Экс-дипломат Валерий Ковалевский был представителем по международным отношениям Фото: Iurii Sheiko/DW

Как "министры" ОПК объяснили свою отставку?

За два годы работы из первоначального состава ОПК остались только Павел Латушко и Светлана Тихановская. Валерий Ковалевский объявил о своем уходе 26 июня 2024-го. Свое решение бывший дипломат объяснил тем, что сейчас в команде Тихановской есть "выразительный акцент на международную работу" и гораздо меньший - на работу с белорусами внутри страны, что сам Ковалевский считает более приоритетным направлением.

Валерий Сахащик подал в отставку 1 августа. В своем видеообращении он заявил, что "был очень сильно разочарован, наблюдая, как люди, с которыми еще вчера мы спокойно договаривались, сидя за одним столом, вдруг стали конкурентами и практически врагами". По его словам, он предлагал изменить специфику работы кабинета, однако его предложения не были поддержаны.

Уход Ольги Горбуновой совпал с моментом, когда Лукашенко помиловал и отпустил на свободу более сотни политических заключенных. "Для меня это было непростым решением, которое я некоторое время обдумывала и пришла к выводу, что хотела бы продолжить свою деятельность не столько в политическом, сколько в гуманитарном русле для помощи политзаключенным", - заявила Горбунова. Позже она добавила, что приняла это решение еще 1 августа, а также дала понять, что ее предложения по освобождению политзаключенных не нашли поддержки в команде Тихановской.

"Если кто-то хочет выйти - я не могу заставить остаться"

Как Светлана Тихановская относится к тому, что с ключевых позиций в ее кабинете ушли сразу три представителя? В каких именно вопросах возникли разногласия с ее "министрами", и почему их было невозможно преодолеть? Эти вопросы DW адресовала главе Объединенного переходного кабинета.

"Надо спокойно воспринимать, когда люди меняют позиции или должности, - отметила Тихановская в комментарии для DW. - На место вышедших приходят новые люди, приносят в кабинет новые идеи. За последнее время к кабинету присоединились Маргарита Ворихова, Артем Брухан, Вадим Кабанчук. Владимир Астапенко перешел на позицию представителя по международным делам. Вскоре, надеемся, Ольга Зазулинская начнет работу (она заменит Горбунову. - Ред.). На это место у нас было три кандидата. Конечно, очередь из желающих не стоит, ведь это сложная работа и большая ответственность при ограниченных ресурсах".

Светлана Тихановская считает, что разногласий с ушедшими представителями не было Фото: Tatiana Gargalyk/DW

Светлана Тихановская не стала напрямую отвечать на вопрос, в каких именно вопросах возникли разногласия с ее представителями.

"На самом деле, у каждого свои причины, но не сказала бы, что были какие-то непреодолимые разногласия. Каждый работает по своему направлению, за которое отвечает. Если кто-то хочет выйти - я не могу заставить (остаться. - Ред.). Для меня главное, что люди не ушли в никуда, а продолжают работу в демократических силах, но в других ролях, и мы остаемся на связи".

"Естественный процесс"

Политический аналитик Артем Шрайбман считает показательным, что в такой короткий период три ключевые фигуры ушли из Объединенного переходного кабинета. "Это показывает, что атмосфера в нем до сих пор была не легкой", - говорит он.

По его словам, расхождение позиций команды Тихановской с подходом Ольги Горбуновой было довольно очевидным: "Ольга является открытой сторонницей более гибкого подхода к вопросу политических заключенных, она неоднократно выступала за переговоры с властью, за то, чтобы ради освобождения людей, если необходимо, жертвовать разными рычагами давления на режим. У мейнстримных демократических сил - руководства кабинета, офиса Павла Латушко - другая позиция по этому вопросу. Этот диссонанс был очевиден с самого начала. Сейчас, видимо, он обострился на фоне освобождения политзаключенных и обмена между Россией и странами Запада".

После ухода Горбуновой, отмечает Шрайбман, в кабинете остались лишь люди, которые лоббируют подход тотального давления на режим, чтобы прекратить его существование и таким образом решить проблему политзаключенных, но не торговаться с ним об их освобождении.

У Валерия Ковалевского и Валерия Сахащика могли быть личные разногласия с руководством ОПК, предполагает аналитик: "Сахащик говорил, что его мнение не учитывали и не принимали в расчет идеи. Ковалевский, видимо, также не был достаточно включен в выработку общей стратегии. По крайней мере, об этом можно судить из его интервью после ухода".

"Проблема не в стратегии"

По мнению Артема Шрайбмана, уход трех "министров" показывает, что построить стабильную структуру из Объединенного переходного кабинета пока не удалось.

"До конца не понятно, в чем ниша его работы. Я понимаю, чем занимается каждый конкретный представитель, но не понимаю, в чем функционал этого кабинета, какие решения он принимает, кроме резолюций и орденов".

Аналитик в целом считает, что у ОПК нет понятной стратегии - он скорее выступает транслятором месседжей о Беларуси, в первую очередь для международных партнеров.

Ольга Горбунова занималась в кабинете вопросами политзаключенных Фото: Büro von Svetlana Tihanovskaya

"То, чем они занимаются, - это, по сути, попытка максимально напоминать о Беларуси, решать проблемы белорусов в диаспоре, консолидировать давление на белорусский режим. Не думаю, что ключевая проблема в стратегии. Проблема в том, что им противостоит режим, пользующийся относительно устойчивой поддержкой России. Справиться с таким режимом лишь силами общественного объединения в изгнании, чем ОПК по сути является, - сложно. Силы слишком неравны. Возможно, у них до сих пор много надежд на международное давление. Мне сложно судить, насколько они верят, что нужно ввести еще немножко санкций - и это поможет решить проблему. В целом оценивать их позицию было бы возможно, если бы мы понимали, как сделать лучше, какую взять стратегию, чтобы победить. У меня нет ответа на этот вопрос".

Уход Ковалевского, Сахащика и Горбуновой для работы ОПК некритичен, считает Шрайбман. Подобная ротация людей - это естественный процесс в сложившейся ситуации.

"Когда нет понятного пути к победе, понятной цели приложения совместных усилий, люди и структуры за рубежом скорее склонны к дезинтеграции, чем интеграции. Поэтому расколы, отставки, уходы - это все обязательный спутник политического безвременья, когда нет очевидного поля борьбы - есть только очень спорадические ниши для активизма и непонимания, куда двигаться дальше, - говорит аналитик. - В каком-то смысле это историческая норма. Так бывает всегда между общественными подъемами, когда людям скорее нужно объяснять самим себе, зачем им нужно держаться вместе, если им с кем-то некомфортно".