Валерий Ковалевский об уходе из Офиса Тихановской

26 июня 2024 года стало известно, что Валерий Ковалевский уходит из Офиса Светланы Тихановской и Объединенного переходного кабинета. Экс-дипломат работал в Офисе Тихановской с осени 2020 года, был представителем по международным делам и руководил представительством Офиса в Киеве. В Объединенный переходный кабинет (ОПК) он вошел в 2022 году, занимал должность заместителя руководителя и представителя по международным делам. В ОПК Ковалевский помимо прочего занимался проектом паспорта Новой Беларуси.

Конфликт с Тихановской или Вечерко?

DW: Вы три с половиной года работали в офисе Светланы Тихановской, а на днях написали в Facebook, что покидаете команду из-за расхождений в стратегическом видении внутри Объединенного переходного кабинета. Что это за расхождение?

Валерий Ковалевский: В своем сообщении я не стал вдаваться в детали, но основная тема, которая, мне кажется, центральная и для этого решения, и для самого движения, это то, что в первую очередь мы должны думать о том, как работать на Беларусь, как работать с белорусами за пределами страны, но и в самой Беларуси тоже. Сейчас есть более выразительный акцент на международную работу. Ирония заключается в том, что это моя ответственность тоже, и я должен быть заинтересован в том, чтобы этот фокус, это внимание к международной деятельности было выше. Но я считаю, что все же именно потому, что изменения в Беларуси возможны только руками, только сердцами и усилиями белорусов, главные усилия демократического движения должны быть направлены именно на работу с белорусами.

- Могу я вас спросить напрямую: у вас был конфликт со Светланой Тихановской или, например, с Франаком Вечерко по этому поводу?

- У нас были обсуждения, были предложения моих позиций, которые касались внешнеполитической работы - как стратегии, так и тактики - и внутриполитической работы. Что-то нашло принятие, что-то не нашло. В конце концов я считаю, что руководитель кабинета и лидер белорусского демократического движения Светлана Тихановская должна иметь рядом тех людей, которые полностью разделяют ее подходы. Поэтому я и пришел к такому решению.

Уход из-за скандала вокруг "паспорта новой Беларуси"?

- Один из проектов, который вы курировали - "паспорт новой Беларуси". Что будет теперь с этим проектом?

- Проект продолжается. У проекта есть свой путь и есть видение того, как его можно будет реализовывать. Этим проектом занимался не только я, Офис Светланы Тихановской принимал в этом активное участие. Фактически решения о том, как будет развиваться дальше проект, какие люди будут в нем находиться, как будет развиваться орган выдачи, принимались в Офисе Светланы Тихановской. Поэтому там есть весь объем информации, знаний, ресурсов, необходимых для того, чтобы двигаться дальше.

Сам по себе проект очень и очень непростой, но, тем не менее, жизнеспособный. Это то, что отвечает надеждам, запросу белорусов. Фактически сам по себе проект появился именно потому, что белорусы этого захотели, потребовали от демократического движения. И поэтому именно воля белорусов является главным двигателем, источником энергии для того, чтобы проект двигался дальше.

- Связан ли ваш уход в том числе с недавним скандалом вокруг этого проекта? В конце мая стало известно, что печатать "паспорт новой Беларуси" должна была литовская фирма, якобы связанная с одним из кошельков Лукашенко. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Нет, ни в коем случае это не связано с расследованием Белорусского рассследовательского центра. Они проделали хорошую работу, подсветили какие-то важные факты, но на самом деле они не являются, например, основанием для того, чтобы литовские власти отозвали лицензию у литовской компании на печать национальных паспортов. То есть у компании на сегодняшний день достаточно хорошая репутация, чтобы продолжать такое сотрудничество. Во всяком случае, никаких новых сведений по этому вопросу я не видел.

Белорус без паспорта – не белорус? Сварка-шоу To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Паспортный проект - это только одно из направлений, по которым я работал в Объединенном переходном кабинете на месте представителя по иностранным делам. На самом деле это очень важный проект, в первую очередь для людей, для субъектности кабинета. Но моей основной задачей была работа над вопросами по защите независимости, суверенитета Беларуси в условиях угрозы со стороны России поглощения нашей страны. Это то, чем я занимался на постоянной основе. Паспортный проект был важным дополнением к этому портфелю. Но если говорить о том, что именно успехи или неуспехи, отсутствие выразительного прогресса в паспортном проекте могли бы стать причиной моего ухода, то, конечно же, нет.

"Думаю сейчас о том, какие могут быть следующие шаги"

- Валерий, вы покинули Литву и, насколько я знаю, сейчас находитесь в Польше. Может быть, поделитесь, чем планируете заниматься теперь?

- Сейчас я осознаю то, что произошло. Я оцениваю реакцию и белорусской общественности, и иностранных партнеров. Я вижу, что есть определенный запрос на то, чтобы сохранять место в демократическом движении Беларуси. За три с половиной года создано очень много не просто связей, а очень важных отношений с теми людьми, которые делают свою работу для Беларуси внутри демдвижения, а также иностранных партнеров, которые помогли нам реализовать очень много серьезных революционных инициатив, создать те механизмы, которых раньше не было, для того, чтобы укреплять субъектность белорусского демдвижения и через него субъектность белорусского народа. Поэтому я думаю сейчас о том, какие могут быть следующие шаги. Есть адекватная положительная оценка со стороны и белорусов, и иностранных партнеров. Поэтому сейчас я в режиме оценки, осознания того, что произошло и каким может быть следующий шаг.